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IND vs NZ: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने चुनी टीम, 7 पेसर पर खेला दांव, कौन अंदर-कौन बाहर?

IND vs NZ T20I Series: न्यूजीलैंड और भारत के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी 16 सदस्यीय स्क्वाड का एलान किया. इस टीम की कप्तानी एक बार फिर मिचेल सैंटनर को सौंपी गई है. जानें किन खिलाड़ियों को मिला मौका...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 11:03:04 AM IST

भारत के खिलाफ 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का एलान.
भारत के खिलाफ 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का एलान.


IND vs NZ T20I Series: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 7 तेज गेंदबाजों को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है. इस टीम की कमान एक बार फिर मिचेल सैंटनर को सौंपी गई है. साथ ही इस टीम में तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की वापसी हुई है, जो चोट से उबरकर आ रहे हैं. न्यूजीलैंड की इस स्क्वाड में ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम के 13 खिलाड़ी भी शामिल हैं. इसमें स्पिन ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल और पेसर एडम मिल्ने भी शामिल हैं, जो इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. जानें किन खिलाड़ियों को मिला मौका और किसका कटा पत्ता…

7 तेज गेंदबाज स्क्वाड में शामिल

न्यूजीलैंड की इस स्क्वाड में 1-2 नहीं, बल्कि 7 तेज गेंदबाज शामिल हैं. इसमें एडम मिल्ने के अलावा लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, जैक फाउल्कस और नाथन स्मिथ शामिल हैं. वहीं, बल्लेबाजी ऑलराउंडर रचिन रविंद्र इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वे चोट के कारण टीम से बाहर हैं. दरअसल, एक शूट के दौरान उनका कंधा डिस्लोकेट हो गया था. हालांकि वे वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, जो नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी.

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कैसी है न्यूजीलैंड की स्क्वाड?

मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम में ओपनर के तौर पर टिम सीफर्ट और फिन एलन को शामिल किया गया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. अब वे दोनों एक बार फिर टॉप ऑर्डर में खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे और ग्लेन फिलिप्स जैसे धुरंधर खिलाड़ी भी शामिल हैं.

न्यूजीलैंड-भारत टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला T20I- 22 अक्टूबर (हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च)
  • दूसरा T20I- 24 अक्टूबर (हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च)
  • तीसरा T20I- 27 अक्टूबर (हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन)
  • चौथा T20I- 30 अक्टूबर (ईडन पार्क, ऑकलैंड)
  • पांचवां T20I- 1 नवंबर (सेडन पार्क, हैमिल्टन)

न्यूजीलैंड की 16 सदस्यीय स्क्वाड

फिन एलन, मैट हेनरी, ग्लेन फिलिप्स, जैक फॉल्क्स, माइकल ब्रेसवेल, एडम मिल्ने, मिचेल सैंटनर (कप्तान), बेवोन जैकब्स, जैकब डफी, डेरिल मिचेल, टिम सीफर्ट, मार्क चैपमैन, काइल जैमीसन, डेवोन कॉन्वे, नाथन स्मिथ, लॉकी फर्ग्यूसन.

Tags: ind vs nzMitchell santner
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