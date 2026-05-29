New Chandigarh Weather update: मैच धुला तो बिना खेले सीधे फाइनल में एंट्री मार RCB से भिड़ेगी यह टीम!

GT vs RR Qualifier 2: अब सिर्फ दो मैच और इस साल की चमचमाती आईपीएल ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला हो जाएगा लेकिन आज न्यू चंडीगढ़ में होने वाले आईपीएल क्वालिफायर-2 (RR vs GT) के मुकाबले पर मौसम का बड़ा खतरा मंडरा रहा है. प्लेऑफ के शुरुआती दोनों मैच बिना किसी बाधा के पूरे खेले गए, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बारिश के साए के बीच गुजरात टाइटंस को मात दी थी. वैसे आईपीएल को दुनिया की अन्य बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स से जो चीज अलग बनाती है, वह है मैच रद्द होने का नियम. लीग स्टेज में तो मैच धुलने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट बांट दिया जाता है, लेकिन नॉकआउट में कहानी बदल जाती है.

आइए जानते हैं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले इस नॉकआउट मुकाबले को लेकर न्यू चंडीगढ़ के मौसम का ताजा हाल और मैच रद्द होने का पूरा गणित.

क्या बारिश में धुल जाएगा RR vs GT महामुकाबला?

आज का यह बड़ा मैच तीरा के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम) में खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के इस इलाके से आ रही मौसम की रिपोर्ट फैंस की धड़कनें बढ़ाने वाली है. फिलहाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और 28 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसमें झोंके 46 किमी/घंटे तक पहुंच रहे हैं. आसपास के इलाके में बारिश भी हो रही है. लेकिन चिंता की बात इसके आगे की है. एक्यूवेदर (AccuWeather) के मुताबिक, ओलावृष्टि (Hailstorm) का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है.

वेबसाइट के अनुसार, ओलावृष्टि और तूफान का यह अलर्ट शुक्रवार दोपहर 3:45 बजे से शुरू होकर शनिवार सुबह 8:30 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान चंडीगढ़, अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, पंचकूला, सिरसा और यमुनानगर जैसे आस-पास के इलाकों में अगले 24 घंटों में बिजली चमकने, ओले गिरने और 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. अगर ऐसा हुआ, तो मैच का मजा पूरी तरह किरकिरा होना तय है.

अगर क्वालिफायर-2 ‘नो रिजल्ट’ रहा, तो क्या होगा?

राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने जैसी है. नियम के मुताबिक, अगर क्वालिफायर-2 बारिश या तूफान की वजह से पूरी तरह रद्द (No Result) हो जाता है, तो लीग स्टेज की पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. और यहां पलड़ा गुजरात टाइटंस का भारी है. गुजरात ने लीग स्टेज का अंत 18 पॉइंट्स के साथ किया था, जबकि राजस्थान के पास 16 पॉइंट्स थे। यानी मैच न होने का सीधा फायदा गुजरात को मिलेगा और राजस्थान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.

उम्मीद अभी बाकी है

अगर सिर्फ बारिश की वजह से देरी होती है, तो मैच पूरा कराने के लिए आईपीएल के पास 120 मिनट (2 घंटे) का अतिरिक्त बफर टाइम मौजूद है. इसका मतलब है कि अगर मैच दो घंटे की देरी से भी शुरू होता है, तब भी बिना ओवर्स कटे या कम ओवर्स का एक पूरा खेल देखने को मिल सकता है.