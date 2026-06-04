44 गेंदों में शतक, 22 छक्के, 22 चौके… इस स्टार बल्लेबाज ने तोड़े कई रिकॉर्ड! टी20 क्रिकेट में मचाई सनसनी

ICC Mens T20 World Cup Qualifiers: टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में नेपाल क्रिकेट टीम ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा. मलेशिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नेपाल ने निर्धारित 20 ओवरों में 275 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह टी20 क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार है जब नेपाल ने 270 से अधिक रन बनाए हैं, जिससे उसकी आक्रामक बल्लेबाजी की पहचान और मजबूत हुई है.

कुशल भुरतेल की ऐतिहासिक शतकीय पारी

नेपाल की इस बड़ी जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कुशल भुरतेल (Kushal Bhurtel). उन्होंने केवल 54 गेंदों में 126 रन की तूफानी पारी खेली और अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक जड़ा. भुरतेल ने 44 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जो नेपाल के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरा सबसे तेज शतक भी है. इससे पहले वह 35 गेंदों में भी शतक लगा चुके हैं.

नेपाल के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

इस शानदार पारी के साथ कुशल भुरतेल ने नेपाल क्रिकेट इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब उनके नाम 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2240 रन दर्ज हो गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र सिंह ऐरी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 98 मैचों में 2211 रन बनाए हैं. भुरतेल पहले ही नेपाल के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

नेपाल की बल्लेबाजी ने तोड़े कई रिकॉर्ड

नेपाल की पारी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेली गई. टीम ने 20 ओवरों में 275 रन बनाए, जिसमें कुल 22 छक्के और 22 चौके शामिल रहे. बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही मलेशियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और पूरे मैच में विपक्षी टीम को वापसी का मौका नहीं दिया.

मलेशिया को मिली सबसे बड़ी हार

276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की टीम 20 ओवर में सिर्फ 108 रन ही बना सकी. नेपाल ने मुकाबला 167 रन से जीत लिया, जो अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में मलेशिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार बन गई.

मलेशिया के लिए कप्तान सैयद अज़ीज़ ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को बड़ी हार से नहीं बचा सकी. नेपाल की इस जीत ने उसे क्वालीफायर में मजबूत स्थिति दिलाने के साथ-साथ टी20 क्रिकेट में उसकी बढ़ती ताकत को भी साबित किया.

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