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नीरज चोपड़ा एशियम गेम्स 2026 से बाहर, टूर्नामेंट में नहीं ले पाएंगे हिस्सा, रिकवरी पर ध्यान

नीरज चोपड़ा टखने में लिगामेंट फटने के कारण एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. वह डायमंड लीग फाइनल और वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं लेंगे. दो बार के ओलंपिक मेडल विजेता ने बताया कि अब उनका पूरा ध्यान चोट से उबरने और मजबूत वापसी करने पर है.

By: Satyam Sengar | Published: August 29, 2026 4:45:23 PM IST

नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स 2026 से बाहर.
नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स 2026 से बाहर.


एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय खेल दल को बड़ा झटका लगा है. दो बार के ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा चोट के कारण अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीरज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि लॉजेन डायमंड लीग के बाद ट्रेनिंग के दौरान उनके टखने में लिगामेंट फट गया. डॉक्टर और अपनी टीम से सलाह लेने के बाद उन्होंने 2026 के बाकी पूरे सीजन से बाहर रहने का फैसला किया है. नीरज के इस फैसले से एशियन गेम्स में भारत की मेडल उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

नीरज ने बताया कि चोट लगने से पहले वह शानदार लय में लौट रहे थे. लॉजेन डायमंड लीग में उन्होंने 88.05 मीटर का थ्रो किया था, जो इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. उन्होंने कहा; “कड़ी मेहनत के बाद मुझे आखिरकार वह लय मिलती हुई महसूस हो रही थी, जिसकी मुझे तलाश थी. दुर्भाग्य से ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया.” नीरज ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान अच्छी तरह से ठीक होने और मजबूत वापसी करने पर रहेगा.

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इन बड़े टूर्नामेंट में भी नहीं खेलेंगे नीरज
टखने की चोट के कारण नीरज चोपड़ा सिर्फ एशियन गेम्स से ही बाहर नहीं हुए हैं. वह 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होने वाली पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप से भी उन्हें बाहर होना पड़ेगा. नीरज डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे. लेकिन अब चोट के कारण उन्हें अपना पूरा ध्यान रिकवरी पर लगाना होगा.

चोटों से जूझते हुए भी किया शानदार प्रदर्शन
नीरज के लिए 2026 का सीजन पहले से ही आसान नहीं रहा है. पिछले साल सितंबर से उन्हें पीठ की परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण वह कई प्रतियोगिताओं में नहीं खेल सके. इसके बावजूद उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 85.83 मीटर के थ्रो के साथ भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद लॉजेन डायमंड लीग में 88.05 मीटर का शानदार थ्रो कर उन्होंने अपनी लय में लौटने के संकेत दिए थे. ऐसे में एशियन गेम्स से ठीक पहले लगी यह चोट भारत के लिए बड़ा झटका है. अब नीरज का लक्ष्य पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करना होगा.

Tags: neeraj chopra
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