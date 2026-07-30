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Neeraj Chopra: 30 करोड़ का बंगला और लग्जरी गाड़ियां… ऐसा दिखता है नीरज चोपड़ा का आलीशान घर

Neeraj Chopra house: 30 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियां और ट्रॉफियों से सजा खास कमरा! देखिए 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा के हरियाणा वाले आलीशान बंगले की खूबसूरत झलक

By: Shivani Singh | Published: July 30, 2026 8:12:04 PM IST

30 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियां और ट्रॉफियों से सजा खास कमरा! देखिए 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा के हरियाणा वाले आलीशान बंगले की खूबसूरत झलक
30 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियां और ट्रॉफियों से सजा खास कमरा! देखिए 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा के हरियाणा वाले आलीशान बंगले की खूबसूरत झलक


नीरज चोपड़ा उन कुछ गिने-चुने एथलीटों में से हैं, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. इस जैवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) को अक्सर ‘गोल्डन बॉय’ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं.

2020 में, वह ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एशियाई जैवलिन थ्रोअर बने. फिलहाल, नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भाग ले रहे हैं, जहाँ उन्होंने दो अन्य भारतीयों, यशवीर सिंह और रोहित यादव के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

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अब जब सबकी नज़रें उन पर टिकी हैं, तो आइए हरियाणा में बने उनके आलीशान बंगले की एक झलक देखते हैं.

नीरज चोपड़ा का हरियाणा वाला आलीशान बंगला

यह ग्लोबल आइकन हरियाणा के पानीपत ज़िले के एक छोटे से गाँव खांडरा के रहने वाले हैं. बचपन में उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे. इसी बात ने उन्हें जिम जाने के लिए प्रेरित किया, और वहीं से उनका ध्यान जैवलिन थ्रो की तरफ गया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में नीरज चोपड़ा के इस घर की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है. तीन मंज़िला यह भव्य बंगला देखने में बेहद शानदार लगता है. घर के नेमप्लेट पर संस्कृत का एक सुंदर वाक्य लिखा है, ‘वसुधैव कुटुंबकम’, जिसका मतलब होता है ‘पूरा संसार एक परिवार है’. इसके ठीक नीचे सुनहरे अक्षरों में ‘चोपड़ाज़’ लिखा हुआ है.

बंगले का बाहरी हिस्सा बेज (beige) और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में पेंट किया गया है. मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही बाईं तरफ उनकी लग्ज़री गाड़ियों का काफिला खड़ा दिखता है. पूरे बंगले का इंटीरियर सफेद और वार्म ब्राउन शेड्स में डिज़ाइन किया गया है.

लग्ज़री कारों और सुपरबाइक्स का शौक

2024 में उनके चाचा ने बताया था कि नीरज को लग्ज़री कारों और सुपरबाइक्स का बहुत शौक है. टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपने पेट डॉग का नाम भी ‘टोक्यो’ रखा था.

सामने आए वीडियो में दिखता है कि उनके घर में ट्रैक्टर भी खड़े हैं. घर के अंदर का इंटीरियर सिंपल होने के साथ-साथ काफी मॉडर्न है, जो नीरज के सादगी भरे स्वभाव को साफ दर्शाता है. कई एकड़ में फैला यह बंगला चारों तरफ से हरी-भरी घास, सुंदर पेड़-पौधों और बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है.

उनके घर में एक खास कमरा बनाया गया है, जहाँ उनकी जीती हुई सारी ट्रॉफियाँ सजाकर रखी गई हैं. दीवारों पर अलग-अलग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेडल लेते हुए उनकी तस्वीरें टंगी हैं. यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि नीरज की मेहनत, समर्पण और देश को गौरवान्वित करने के उनके सफर की एक खूबसूरत तस्वीर है.

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