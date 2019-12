कटक. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज की पारी समाप्त हो चुकी है. कैरेबियन टीम ने अपनी पारी में 5 विकेट पर 315 रन बनाए. भारत को मैच जीतने के लिए 316 रन बनाने हैं. वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा 89 रन निकोलस पूरन ने बनाए. बनाए. उनके अलावा कीरोन पोलार्ड ने 72 रनों पारी खेली. भारत की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए डेब्यूटेंट नवदीप सैनी ने की. नवदीप ने कसी बॉलिंग करते हुए 58 रन देकर 2 विकेट लिए.

इससे पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज ने के सलामी बल्लेबाज इविन लुइस और शाई होप ने सधी शुरुआत की. इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े. इविन लुइस 21 रन बनाकर आउट हुए. वहीं शाई होप ने 42 रनों की पारी खेली. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और विंडीज बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया.

Nicholas Pooran, Kieron Pollard power West Indies to 315/5.

Will India chase down the target to win the series?#INDvWI #TeamIndia @paytm pic.twitter.com/Wbv5bd8yu1

