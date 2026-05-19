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ऐसा मारा मुक्का कि चली गई जान! इस भारतीय क्रिकेटर पर चला था हत्या का केस, फिर नेता बन बटोरी सुर्खियां

Navjot Singh Sidhu History: साल 1988 में एक भारतीय क्रिकेटर के हाथों अनजाने में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना ने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था. पढ़ें इस घटना की पूरी कहानी...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 19, 2026 6:02:30 PM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू.


Navjot Singh Sidhu History: 38 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी, जिससे भारतीय क्रिकेट में सनसनी फैल गई है. एक युवा भारतीय क्रिकेटर ने अनजाने में किसी शख्स हत्या कर दी. साल 1988 की सर्द दोपहर में भारतीय क्रिकेटर अपने एक दोस्त के साथ पटियाला के शेरांवाला गेट पहुंचे थे. यहां तक सबकुछ ठीक था, लेकिन फिर एक मामूली बहस जानलेवा बन गई. पार्किंग विवाद के कारण क्रिकेटर ने एक व्यक्ति की जान ले ली. इसके चलते क्रिकेटर को जेल भी जाना पड़ा.

दरअसल, यह कहानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की है. उस समय नवजोत सिद्धू भारत के उभरते हुए युवा खिलाड़ी थे. 27 दिसंबर 1988 की शाम को 27 नवजोत सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरांवाला गेट की मार्केट में पहुंचे थे. मार्केट में बीच सड़क पर खड़ी कार को लेकर सिद्धू की एक 65 साल के व्यक्ति से बहस हो गई.

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65 साल के बुजुर्ग की ली थी जान!

नवजोत सिंह सिद्धू की 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच हाथापाई हो गई. इसी दौरान सिद्धू ने कथित तौर पर एक मुक्का मार दिया. इससे बुजुर्ग गुरनाम सिंह घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गुरनाम सिंह को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद से नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गईं. मृत गुरनाम सिंह के परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू को सजा दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया. सिद्धू और उनके साथ रूपिंदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ. इसके बाद लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट से मिली 1 साल की सजा

गुरनाम सिंह के परिवार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी. इस मामले की सुनवाई फिर शुरू हुई, जिसके साल 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. फिर सिद्धू ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. अदालत ने सिद्धू पर सिर्फ 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर राहत दे दी.

इस बार सिद्धू ने इस फैसले को चुनौती और वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 में सिद्धू को महज 1000 रुपए के जुर्माने पर राहत मिल गई. इस फैसले के बाद गुरनाम सिंह के परिवार ने रिव्यू पीटीशन दाखिल की. फिर साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिद्धू के हाथों गैर इरादतन गुरनाम सिंह की हत्या हुई हुई थी. इस पर कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

1 साल जेल में रहे सिद्धू

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 20 मई 2022 को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सिद्धू को 1 साल के लिए पटियाला सेंट्रल जेल भेजा गया. उन्होंने लगभग 10 महीने जेल में बिताया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2023 को सिद्धू को बरी कर दिया गया.

राजनीति में आए सिद्धू

नवजोत सिद्धू भारत के मशहूर ओपनर बल्लेबाज रहे हैं. क्रिकेट के मैदान के बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया था. साल 2004 में नवजोत सिद्धू बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके सांसद बन गए. फिर वह कांग्रेस में शामिल हो गए और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने. वर्तमान में नवजोत सिद्धू टीवी कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं.

Tags: Navjot Singh Sidhu
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