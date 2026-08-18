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National Sports Award: 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड, एक भी क्रिकेटर्स लिस्ट में नहीं, किसी को नहीं मिला ध्यानचंद खेल रत्न

नेशनल खेल अवॉर्ड 2025 की घोषणा हो गई है. इस बार किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं मिलेगा. तेजस्विन शंकर, दिव्या देशमुख, गायत्री गोपीचंद समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है. वहीं, हार्दिक सिंह खेल रत्न की दौड़ से बाहर हो गए.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 4:02:19 PM IST

17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड.
17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड.


नेशनल खेल अवॉर्ड 2025 को लेकर खेल मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. इस बार किसी भी खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड के लिए नहीं चुना गया. इससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था. सेलेक्शन कमिटी ने हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह के नाम पर भी विचार किया था, लेकिन उन्हें लिस्ट में जगह नहीं मिली. अवॉर्ड्स की घोषणा में इस बार काफी देरी हुई और मंत्रालय ने सेलेक्शन कमिटी की सिफारिशों की दोबारा रिव्यू करने के बाद लिस्ट जारी की.

अर्जुन अवॉर्ड के लिए सेलेक्शन कमिटी ने कुल 24 खिलाड़ियों के नाम सुझाए थे, लेकिन खेल मंत्रालय ने इनमें से सिर्फ 17 नामों को मंजूरी दी. विश्व कप विजेता शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद को अर्जुन अवॉर्ड मिलेगा. इनके अलावा ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रीसा जॉली, मुक्केबाज नरेंद्र बरवाल, डेफ शूटिंग खिलाड़ी धनुष श्रीकांत, हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और लालरेम्सियामी भी सम्मान पाने वालों में शामिल हैं.

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तेजस्विन और दिव्या ने किया शानदार प्रदर्शन
तेजस्विन शंकर ने 2023 एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में ऐतिहासिक रजत मेडल जीता था. इसके बाद उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया. घुटने की परेशानी के बावजूद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य मेडल जीतकर अपनी क्षमता साबित की. वहीं, 19 वर्षीय दिव्या देशमुख शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. विदित गुजराती 2024 शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. अर्जुन अवॉर्ड पाने वालों में एथलीट प्रियंका गोस्वामी, रोइंग खिलाड़ी अरविंद सिंह, निशानेबाज अखिल श्योराण, कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत और पूजा भी शामिल हैं.

क्रिकेटर्स को नहीं मिला अर्जुन अवॉर्ड
इस बार अर्जुन अवॉर्ड की सूची में किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं है. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 2023 में यह सम्मान मिलने के बाद से किसी क्रिकेटर को अर्जुन अवॉर्ड नहीं मिला है. पैरा खिलाड़ियों में एकता भ्यान और रुद्रांश खंडेलवाल को चुना गया है. फुटबॉल में 1962 एशियन गेम्स की स्वर्ण मेडल विजेता भारतीय टीम के सदस्य आई. अरुमैनायगम को अर्जुन अवॉर्ड लाइफटाइम अचीवमेंट दिया जाएगा. ड्रोणाचार्य अवॉर्ड के लिए परवीर सिंह, छोटे लाल यादव और नेहा चव्हाण चुने गए हैं. लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए धर्मेंद्र यादव और वीरेंद्र कुमार को सम्मान मिलेगा. खेल रत्न के तहत 25 लाख और अर्जुन अवॉर्ड के तहत 15 लाख रुपये की अवॉर्ड राशि दी जाती है.

Tags: National Sports Award
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