Nathan Lyon Dropped: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन को शामिल नहीं किया गया है. सिलेक्टर्स ने लाथन लियोन को टीम से बाहर कर दिया है. ऐसा पहली बार है जब नाथन लियोन (Nathan Lyon) को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है. साल 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने रहे. हालांकि अब शायद उनका करियर अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से नाथन लियोन को बाहर करने के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. जानें नाथन लियोन को क्यों किया गया ड्रॉप…

नाथन लियोन को क्यों किया गया ड्रॉप?

ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. जॉर्ज बेली का कहना है कि नाथन लियोन हाल के मैचों में गेंद के साथ उतना असर नहीं डाल पाए हैं, जितनी टीम को उम्मीद थी. बता दें कि नाथन लियोन हाल ही में साउथ अफ्रीका पर दौरे पर गए थे. वहां पर उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 43.66 की औसत से 6 विकेट लिए थे.

नाथन लियोन का करियर

नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 577 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 24 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है. वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए हैं. इन सभी के बावजूद नाथन लियोन को ऑस्ट्रेलियाई टीम से ड्रॉप कर दिया गया.

लियोन की जगह किसे मिला मौका?

दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन की जगह सिलेक्टर्स केरी रोचिचिओली पर भरोसा जताया है. उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौका मिला है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर रोचिचिओली लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी वजह से उन्हें नाथन लियोन की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौका मिला है. केरी ने इस सीजन शेफील्ड शील्ड में 33.88 की औसत से 18 चटकाए हैं. 29 साल के रोचिचिओली ने 59 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 205 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने 6 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है.