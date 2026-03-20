Nathan Ellis Replacement: चेन्नई को झटका! नाथन एलिस हुए बाहर, ये 5 खिलाड़ी बन सकते हैं रिप्लेसमेंट

Nathan Ellis Replacement Options: आईपीएल 2026 से कुछ दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है. खबर आई है कि हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण नाथन एलिस शायद इस पूरे सीज़न से बाहर हो सकते हैं.

यह ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ पिछले सीज़न में टीम के लिए डेथ-ओवर बॉलिंग का मुख्य आधार था. नीलामी से पहले टीम ने मथीशा पथिराना को रिलीज़ कर दिया था, इसलिए इस सीज़न में डेथ-ओवर बॉलिंग की ज़िम्मेदारी एलिस के कंधों पर ही थी.

नाथन एलिस चोटिल

एलिस के चोटिल होने का मतलब है कि CSK के थिंक-टैंक को अब ऐसे विकल्पों की तलाश करनी होगी जो इस भूमिका को बखूबी निभा सकें. टीम के मौजूदा सेटअप में, इंग्लैंड के जेमी ओवरटन और तमिलनाडु के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ गुरजपनीत सिंह इस भूमिका के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. लेकिन, मौजूदा सीज़न के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को साइन करने का विकल्प भी मौजूद है, इसलिए टीम नीलामी में शामिल खिलाड़ियों के पूल से भी किसी को टीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है.

यहाँ पाँच ऐसे विदेशी खिलाड़ी दिए गए हैं, जिन पर CSK डेथ-ओवर बॉलिंग के विकल्प के तौर पर विचार कर सकती है:

फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी

यह अफ़गानिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ पहले भी IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुका है और टी20 फ़ॉर्मेट में अपनी राष्ट्रीय टीम का एक नियमित सदस्य रहा है. इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने IPL के 12 मैचों में कुल 6 विकेट लिए हैं, लेकिन इस दौरान उसका इकॉनमी रेट 10.32 रहा है.

जेराल्ड कोएत्ज़ी

दक्षिण अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ कोएत्ज़ी ने भी पिछले दो IPL सीज़न में गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है. इसके अलावा, वह SA20 लीग में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. हालाँकि, 2026 के T20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ़्रीका की टीम (Proteas) में उन्हें जगह नहीं मिली है. इस तेज़ गेंदबाज़ ने 14 मैचों में कुल 15 विकेट लिए हैं और निचले क्रम में बल्लेबाज़ी करने में भी वह काफ़ी माहिर हैं.

रिचर्ड ग्लीसन

रिचर्ड ग्लीसन (बाएं) ने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए केवल एक मैच खेला था. उन्हें एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया था. ग्लीसन ने 2024 में CSK के लिए दो मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल एक विकेट हासिल किया था. 38 वर्षीय यह गेंदबाज़ SA20 लीग में भी सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रह चुका है, जहाँ उसने 6 मैचों में कुल 9 विकेट लिए थे. इस इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ ने अपने करियर के 136 मैचों में कुल 158 विकेट लिए हैं, और इस दौरान उसका इकॉनमी रेट 8.25 रहा है.

शॉन एबॉट

ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ शॉन एबॉट CSK के लिए एक और विदेशी विकल्प हैं, जो टीम में अपने हमवतन खिलाड़ी की जगह ले सकते हैं. एबॉट, जो बल्लेबाज़ी में भी माहिर हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में ट्रैवलिंग रिज़र्व के तौर पर शामिल थे. इस अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ ने 8.62 की इकॉनमी रेट से 250 से ज़्यादा T20 विकेट लिए हैं.

जोश टंग

इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ जोश टंग T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने अभी तक अपने देश के लिए कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन ‘द हंड्रेड’ के 2025 सीज़न में छह मैचों में 14 विकेट लेकर वह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे. सभी T20 मैचों को मिलाकर, उन्होंने 21 मैचों में 9.07 की इकॉनमी रेट से 29 विकेट लिए हैं.

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