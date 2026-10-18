भारत का वो गेंदबाज, जिसने टेस्ट डेब्यू में बरपाया ऐसा कहर कि थर्रा उठे बल्लेबाज, 16 विकेट लेकर रचा था इतिहास

Narendra Hirwani Birthday: क्रिकेट इतिहास में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जिन्हें कई सालों बाद कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाता है. इसमें से ही एक रिकॉर्ड भारत के पूर्व तेज गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी के नाम दर्ज है. भारत के पूर्व लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी ने सिर्फ 19 साल की उम्र में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. पहले ही मैच में नरेंद्र हिरवानी ने कुछ ऐसा किया, जिसे देख पूरी दुनिया रह गई. दरअसल, नरेंद्र हिरवानी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 विकेट लिए थे.

पहले ही मैच में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए नरेंद्र हिरवानी ने यह उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन उनका इंटरनेशनल करियर उतना लंबा नहीं चला. नरेंद्र हिरवानी आज यानी 18 अक्टूबर 2026 को 58 साल के हो गए हैं. उनका जन्म 18 अक्टूबर 1968 को हुआ था. ऐसे में आइए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी कहानी…

कौन हैं नरेंद्र हिरवानी?

58 साल के नरेंद्र हिरवानी का जन्म साल 1968 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में जनवरी 1988 में मद्रास (अब चेन्नई) में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. चश्मा पहनने वाले इस लेग स्पिनर ने पहली पारी में 61 रन देकर 8 विकेट चटकाए. इसके बाद दूसरी पारी में 75 रन खर्च करके फिर 8 विकेट हासिल किए. इस तरह हिरवानी ने डेब्यू टेस्ट मैच में 136 रन देकर कुल 16 विकेट हासिल किए, जिसके दम पर भारत ने जीत दर्ज की. दूसरी पारी के दौरान नरेंद्र हिरवानी की गेंदों पर विकेटकीपर किरण मोरे ने 5 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया था. यह किसी टेस्ट पारी में एक एक अनोखी उपलब्धि है.

टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा विकेट

नरेंद्र हिरवानी के नाम आज भी टेस्ट डेब्यू में सहसे ज्यादा 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. पिछले 38 सालों से कोई भी गेंदबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बॉब दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने साल 1972 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 137 रन देकर 16 विकेट हासिल किए थे. वहीं, इंग्लैंड के फ्रेडरिक मार्टिन 12 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर हैं.

हालांकि नरेंद्र हिरवानी अपने करियर में आगे चलकर दोबारा इस तरह का ऐतिहासिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. इसके चलते उनका करियर जल्दी ही खत्म हो गया.

बिना ब्रेक लिए फेंके थे 59 ओवर

पूर्व स्पिनर नरेंद्र हिरवानी के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. दरअसल, साल 1990 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में बिना किसी ब्रेक के लगातार 59 ओवर गेंदबाजी की थी. इस दौरान उन्होंने 18 मेडन ओवर फेंके, जबकि 137 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. उनके लगातार 59 ओवर गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड आज भी कायम है.

बता दें कि नरेंद्र हिरवानी ने अपने करियर के शुरुआती 4 मैचों में ही 36 विकेट हासिल किए थे. ऐसे में माना जा रहा था कि वह भारतीय टीम में लंबे समय तक बने रहेंगे. हालांकि बाहरी दौरों पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा. नरेंद्र हिरवानी ने अगले 9 टेस्ट मैच विदेशी धरती पर खेले, जहां पर वो सिर्फ 21 विकेट ले पाए, जबकि उनका गेंदबाजी औसत 59 का रहा.

नरेंद्र हिरवानी का करियर

नरेंद्र हिरवानी का इंटरनेशनल करियर साल 1988 से 1996 तक चला. इस दौरान उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेले. टेस्ट में उन्होंने 30.10 की औसत से 66 विकेट हासिल किए, जबकि वनडे में 31.26 के एवरेज से 23 विकेट चटकाए.