17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप

U19 Cricketer Nandini Suicide Case: तेलंगाना के विकाराबाद जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. 17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. नंदिनी अपने मामा के घर रहकर क्रिकेट में सिलेक्शन की तैयारी कर रही है. हाल ही में नंदिनी का BCCI की अंडर-19 टीम में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन उनके क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया. इस मामले में नंदिनी के परिजनों ने 2 युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, परिजनों का आरोप है कि 2 युवक नंदिनी को प्रेम प्रसंग के नाम पर परेशान कर रहे थे. परिजनों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

पुलिस ने दी ये जानकारी?

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे नंदिनी की मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत एक टीम मौके पर भेजी पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि नंदिनी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस का कहना है कि परिवार ने 2 लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने मृतका के मोबाइल को जब्त कर लिया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. परिजनों का कहना है कि 2 युवक लगातार प्यार के नाम पर नंदिनी को परेशान कर रहे थे. इसकी वजह से नंदिनी ने सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलुओं पर जांच की जा रही है.

मामले की जांच जारी

मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया किया गया. शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शरीर को परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस ने नंदिनी के फोन को जांच के लिए फोरेंसिक विभाग को भेज दिया है. फोन की पूरी जांच जाएगी, जिससे इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी मिल सके. पुलिस ने बताया कि मृतका के इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट की जांच करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि क्या कोई उसे सोशल मीडिया के जरिए परेशान कर रहा था.

करियर शुरू होने पहले जिंदगी खत्म!

17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी विकाराबाद जिले के यालाल मंडल के संगयापल्ली गांव की रहने वाली थीं. वह विकाराबाद में अपनी नानी के साथ रह रही थीं, जहां वह क्रिकेट कोचिंग के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थीं. हाल ही में BCCI की अंडर-19 टीम में नंदिनी का सिलेक्शन हुआ था, जिससे उनके एक अच्छे करियर की उम्मीद थी.