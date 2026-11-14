Home > खेल > 17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप

17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप

Nandini Suicide Case: तेलंगाना के विकाराबाद जिले की महिला क्रिकेटर नंदिनी की आत्महत्या की खबर से हड़कंप मचा हुआ है. हाल ही में नंदिनी को BCCI की अंडर-19 टीम में चुना गया था. नंदिनी की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है. इस मामले में परिजनों ने 2 युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 14, 2026 12:42:48 PM IST

तेलंगाना की अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने कथित तौर पर दी जान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तेलंगाना की अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने कथित तौर पर दी जान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)


U19 Cricketer Nandini Suicide Case: तेलंगाना के विकाराबाद जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. 17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. नंदिनी अपने मामा के घर रहकर क्रिकेट में सिलेक्शन की तैयारी कर रही है. हाल ही में नंदिनी का BCCI की अंडर-19 टीम में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन उनके क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया. इस मामले में नंदिनी के परिजनों ने 2 युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, परिजनों का आरोप है कि 2 युवक नंदिनी को प्रेम प्रसंग के नाम पर परेशान कर रहे थे. परिजनों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

पुलिस ने दी ये जानकारी?

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे नंदिनी की मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत एक टीम मौके पर भेजी पहुंची. शुरुआती जांच में पता चला कि नंदिनी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस का कहना है कि परिवार ने 2 लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने मृतका के मोबाइल को जब्त कर लिया है और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. परिजनों का कहना है कि 2 युवक लगातार प्यार के नाम पर नंदिनी को परेशान कर रहे थे. इसकी वजह से नंदिनी ने सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाया. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलुओं पर जांच की जा रही है.

You Might Be Interested In

मामले की जांच जारी

मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया किया गया. शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शरीर को परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस ने नंदिनी के फोन को जांच के लिए फोरेंसिक विभाग को भेज दिया है. फोन की पूरी जांच जाएगी, जिससे इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी मिल सके. पुलिस ने बताया कि मृतका के इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट की जांच करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि क्या कोई उसे सोशल मीडिया के जरिए परेशान कर रहा था.

करियर शुरू होने पहले जिंदगी खत्म!

17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी विकाराबाद जिले के यालाल मंडल के संगयापल्ली गांव की रहने वाली थीं. वह विकाराबाद में अपनी नानी के साथ रह रही थीं, जहां वह क्रिकेट कोचिंग के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थीं. हाल ही में BCCI की अंडर-19 टीम में नंदिनी का सिलेक्शन हुआ था, जिससे उनके एक अच्छे करियर की उम्मीद थी.

Tags: Cricket Newshome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप
17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप
17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप
17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप
17 साल की महिला क्रिकेटर नंदिनी ने क्यों दी जान? प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, परिजनों ने 2 युवकों पर लगाए आरोप