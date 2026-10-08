Nana Patekar: नाना पाटेकर सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, निशानेबाजी में भी थे माहिर! 50 की उम्र में जीते थे कई मेडल

Nana Patekar Shooting Career: भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं हैं. 8 अक्टूबर की सुबह 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल फैल गया है. नाना पाटेकर भारत के सबसे दमदार एक्टर्स में गिने जाते थे, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थे. नाना पाटेकर की एक्टिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि वह एक प्रोफेशनल शूटर भी थे. उन्होंने कई सालों तक स्टेट और नेशनल लेवल पर राइफल शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया था. इस दौरान उन्होंने कई मेडल भी जीते थे.

नाना पाटेकर ने कब शुरू की निशानेबाजी?

फिल्मों के व्यस्त जीवन में नाना पाटेकर का खेलों के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ. खासकर शूटिंग के लिए उनका लगाव बहुत ज्यादा था. उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर निशानेबाजी यानी शूटिंग की शुरू की. उन्होंने 40 साल की उम्र में राइफल से प्रैक्टिस करनी शुरू की. नाना पाटेकर ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया. महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नाना पाटेकर पुणे, महू और कडारपुर में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उतरे थे. उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन और 300 मीटर बिग बोर फ्री राइफल स्पर्धाओं में अपनी छाप छोड़ी.

नाना पाटेकर ने 50 की उम्र में जीते मेडल

साल 2004 में नाना पाटेकर ने इंदौर में बीएसएफ के रेओटी रेंज में आयोजित 48वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 300 मीटर बिग-बोर स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था. इसके 3 साल बाद उन्होंने महाराष्ट्र टीम के साथ ब्रॉन्ज पदक जीता, जिसमें उन्होंने 600 में से 549 अंक हासिल किए. उसी प्रतियोगिता में नाना पाटेकर ने 49 प्रतिभागियों में से 13वां स्थान प्राप्त किया. साल 2007 में नाना पाटेकर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्रसिद्ध निशानेबाज’ का खिताब भी मिला. इसका मतलब था कि वे बिना किसी चार्ज के राइफल आयात कर सकते थे.

फिल्मों में कैसा रहा करियर?

सिनेमा जगत में नाना पाटेकर एक जानी-मानी हस्ती माने जाते थे. उनके एक्टिंग करियर में भी शूटिंग के लिए जुड़ाव नजर आता था. नाना पाटेकर ने ‘अब तक छप्पन’ और उसके सीक्वल जैसी फिल्मों में पुलिस अधिकारी के किरदार को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने शूटिंग रेंज में लंबे समय तक अभ्यास किया था. उन्होंने साल 1978 में ‘गमन’ से फिल्मी सफर शुरू किया था. ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘प्रहार’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘वेलकम’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को फैंस ने खूब पसंद किया. अपने फिल्मी करियर के दौरान नाना पाटेकर ने कई बड़े अवॉर्ड भी जीते थे.