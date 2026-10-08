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Nana Patekar Virat Kohli Fan: कोहली आउट… नाना पाटेकर का खाना बंद! विराट के जबरा फैन थे दिग्गज अभिनेता

Nana Patekar Virat Kohli Fan: नाना पाटेकर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे पास मौजूद हैं. नाना पाटेकर भारत के सबसे दमदार एक्टर्स में गिने जाते थे, जिन्हें लगभग हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे. सिनेमा के अलावा नाना पाटेकर क्रिकेट के बड़े दीवाने थे. खासकर विराट कोहली के लिए उनकी दीवानगी सबसे अलग थी.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 8, 2026 11:10:11 AM IST

कोहली जल्दी आउट हुए तो नाना पाटेकर छोड़ देते थे खाना.
कोहली जल्दी आउट हुए तो नाना पाटेकर छोड़ देते थे खाना.


Nana Patekar Virat Kohli Fan: भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज (8 अक्टूबर) को निधन हो गया. नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से पूरे सिनेमा जगत में शोक का माहौल फैल गया है. नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर देश-दुनिया के बड़े-बड़े कलाकार सोशल मीडिया पर पोस्ट तक दुख जता रहे हैं. 75 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर जाने वाले नाना पाटेकर क्रिकेट के भी बहुत बड़े शौकीन थे. वह विराट कोहली को अपना पसंदीदा क्रिकेटर मानते थे. कोहली के लिए दीवानगी उनके अंदर कूट-कूटकर भरी थी. नाना पाटेकर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते थे, तो वो खाना ही नहीं खाते थे.

‘मेरा खाने का मन नहीं करता’

नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन क्रिकेट की दीवानगी भी उनके अंदर भरी हुई थी. नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट कोहली ऐसा प्लेयर है, जिसको वो बहुत चाहते हैं. कोहली को दिल से पसंद करते हैं. नाना पाटेकर ने कहा था कि जब विराट कोहली (Virat Kohli) जल्दी आउट होते हैं, तो उन्हें फिर खाना खाने का मन नहीं करता था. नाना पाटेकर का यह बयान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था, जिस पर जमकर मीम्स भी बने थे.

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‘क्रिकेट और सिनेमा एक जैसे’

नाना पाटेकर ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्रिकेट और सिनेमा की तुलना भी की थी. उनका कहना था कि फिल्म मेकिंग भी एक क्रिकेट मैच की तरह है. नाना पाटेकर ने कहा था कि उनका (क्रिकेटर्स) जो टेस्ट क्रिकेट है, वो 5 दिन तक चलता है, लेकिन हमारा जो फिल्में बनाने का मैच है वो डेढ़-दो साल तक चलता है. नाना ने आगे कहा था कि क्रिकेट के किसी भी मैच का नतीजा तो टीम और उसके खिलाड़ियों के खुद के प्रदर्शन से तय होता है, लेकिन फिल्म मेकिंग वाले मैच का रिजल्ट जनता तय करती है. शुक्रवार को फिल्म के रिलीज वाले दिन ही ये तय हो जाता है कि उसका रिजल्ट कैसा रहा?

कैसे हुई नाना पाटेकर की मौत?

नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 5 बजे हुआ. उन्हें गोवा के डोना पाउला स्थित उनके घर पर हृदय गति रुकने से गंभीर परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनका अंतिम संस्कार पुणे के डोन्जे स्थित उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

Tags: home-hero-pos-5nana patekarvirat kohli
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