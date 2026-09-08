Naman Dhir: मोहाली में नमन धीर का तूफान! 28 चौके-छक्के जड़ मचाई तबाही, ठोका सबसे तेज शतक

Naman Dhir 173 Runs: शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में मंगलवार को नमन धीर ने अपने बल्ले से गेंदबाजों पर कहर बरपाया. अमृतसर सूरमा और मोहाली किंग्स (Amritsar Soormas vs Mohali Kings) के बीच खेले गए इस मैच में नमन धीर ने सिर्फ 64 गेंद पर 173 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसमें उनके बल्ले से 16 चौके और 12 छक्के आए. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान सिर्फ 37 गेंदों पर शतक पूरा किया, जो शेर-ए-पंजाब टी20 लीग का सबसे तेज शतक है. नमन धीर ने अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 39 गेंदों में यह कारनामा किया था. अब ये रिकॉर्ड नमन धीर (Naman Dhir) के नाम दर्ज हो गया है.

नमन धीर का कहर

इस मुकाबले में अमृतसर सूरमा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अमृतसर की शुरुआत थोड़ी खराब रही. सिर्फ 16 रन के स्कोर पर टीम का पहला विकेट गिरा. इसके बाद 63 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया, लेकिन नमन धीर एक छोर पर डटे रहे. अमृतसर की कप्तानी कर रहे नमन धीर ने एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने पहले सिर्फ 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद सिर्फ 37 गेंद में ही शतक पूरा कर लिया. आखिर में वो 64 गेंदों पर 173 रन बनाकर आउट हुए. यह शेर-ए-पंजाब टी20 लीग (Sher-E-Punjab T20 League) इतिहास में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है.

IPL में भी किया था शानदार प्रदर्शन

नमन धीर का यह शानदार फॉर्म में मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, IPL में नमन धीर मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं. उन्होंने IPL 2026 में 14 मैच में 147.22 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 2 अर्धशतक आए. वहीं, ओवरऑल IPL में नमन धीर ने 37 मैच में 27.30 की औसत से 710 रन बना चुके हैं.

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