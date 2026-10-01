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IND vs WI: टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में बदलाव! वॉशिंगटन सुंदर बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Naman Dhir Replaces Washington Sundar: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने भेजा गया है. उनकी जगह नमन धीर को पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 5:27:23 PM IST

वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर.
वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर.


India vs West Indies T20 Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह नमन धीर को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार, 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी. नमन के लिए यह पहला मौका है, जब उन्हें भारत की टी20 टीम में जगह मिली है.

वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के आगामी दौरे को ध्यान में रखते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से हटाया गया है. भारत को न्यूजीलैंड में पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं. 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी का नया सीजन भी शुरू होगा. ऐसे में सुंदर अब तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे, जिससे उन्हें टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद वाले क्रिकेट की अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा.

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नमन धीर को पहली बार टी20 टीम में मिली जगह
नमन धीर ने अब तक भारत के लिए दो वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उन्हें टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है. मुंबई इंडियंस के इस ऑलराउंडर को पहली बार भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. टीम में श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव भी शामिल हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज
बीसीसीआई ने वनडे टीम में भी बदलाव की जानकारी दी है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट गुवाहाटी में दूसरे वनडे के दौरान लगी थी. उनकी जगह अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है. अंशुल ने भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला है, लेकिन अभी तक वनडे या टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है. वह चंडीगढ़ में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे.

Tags: India vs West IndiesNaman Dhir
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