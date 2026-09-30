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Naman Dhir Catch Controversy: नमन के कैच पर बवाल! थर्ड अंपायर के फैसले पर उठे सवाल, वीडियो

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी वनडे में नमन धीर के शानदार कैच ने सभी का ध्यान खींचा. कीसी कार्टी के कैच पर मैदानी अंपायर ने पहले नॉट आउट का फैसला दिया, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने कई रिप्ले देखकर उन्हें आउट करार दिया. हालांकि, इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस शुरू हो गई.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 7:25:37 PM IST

नमन धीर के कैच पर क्यों मचा बवाल?
नमन धीर के कैच पर क्यों मचा बवाल?


Naman Dhir Catch Controversy: क्या आपने कभी ऐसा कैच देखा है, जिसे लेने के बाद भी यह तय करना मुश्किल हो जाए कि गेंद जमीन पर लगी थी या नहीं? भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. भारतीय ऑलराउंडर नमन धीर ने वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज कीसी कार्टी का शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा, लेकिन इस कैच ने कुछ ही देर में विवाद खड़ा कर दिया. मैदानी अंपायर ने शुरुआत में कार्टी को नॉट आउट दिया, जिसके बाद मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा.

यह घटना वेस्टइंडीज की पारी के पांचवें ओवर में हुई. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कीसी कार्टी ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई. वहां मौजूद नमन धीर ने आगे की तरफ शानदार डाइव लगाई और गेंद को जमीन के बेहद करीब पकड़ लिया. भारतीय खिलाड़ियों ने कैच पूरा होने का जश्न मनाया, लेकिन अंपायर के नॉट आउट फैसले के बाद भारतीय टीम को इंतजार करना पड़ा कि रिप्ले में क्या सामने आता है.

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थर्ड अंपायर ने कई बार देखा रिप्ले
थर्ड अंपायर ने अलग-अलग स्लो मोशन एंगल से कैच की जांच की. रिप्ले देखने के बाद फैसला भारत के पक्ष में गया और माना गया कि नमन धीर की उंगलियां गेंद के नीचे थीं और उन्होंने कैच को साफ तरीके से लपका था. इसके बाद कीसी कार्टी को 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट दे दिया गया. हालांकि, कैच और जमीन के बीच का अंतर इतना कम था कि कुछ कैमरा एंगल में स्थिति साफ नजर नहीं आ रही थी.

सोशल मीडिया पर फैसले को लेकर बहस
नमन धीर के कैच का फैसला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई. कई क्रिकेट फैंस ने सवाल उठाया कि क्या गेंद पकड़ते समय जमीन को छू गई थी. कुछ लोगों ने कहा कि रिप्ले इतने साफ नहीं थे कि कैच को पूरी तरह सही माना जा सके, जबकि कुछ फैंस ने थर्ड अंपायर के फैसले का समर्थन किया. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे नॉट आउट बताया, तो कुछ ने पूछा कि आखिर यह फेयर कैच कैसे माना गया. हालांकि आधिकारिक फैसला साफ था और कार्टी को आउट दिया गया.

Tags: ind vs wiNaman Dhir
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