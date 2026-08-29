NAM vs SA: नामीबिया के सामने साउथ अफ्रीका ढेर! 10 महीने में दूसरी बार मिली शर्मनाक हार, 164 रन भी नहीं बने

Namibia vs South Africa: नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में नामीबिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है. विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को 18 रन से हराया. इस मुकाबले में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में सिर्फ 145 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया. साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने 50 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए. हालांकि यह पहली बार नहीं है. इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था.

नामीबिया ने रचा इतिहास

हैरानी की बात यह है कि नामीबिया का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 फीसदी जीत का रिकॉर्ड है. दरअसल, दोनों टीमों के बीच अभी तक सिर्फ 2 ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इनमें से दोनों बार नामीबिया ने जीत दर्ज की है. नामीबिया ने अक्टूबर 2025 में साउथ अफ्रीका को पहली बार 4 विकेट से हराया था. अब दूसरी बार हराकर नामीबिया ने इतिहास रच दिया है. नामीबिया नामीबिया दुनिया की पहली ऐसी एसोसिएट टीम बन गई है, जिसने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को टी20 इंटरनेशनल में 2 बार हराया है.

कैसा रहा मैच का हाल?

मैच के बात करें, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की. पावरप्ले में ही नामीबिया ने 57 रन जोड़ लिए. सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप ने 29 गेंदों पर 41 रनों का पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके अलावा जान फ्राइलिंक ने सिर्फ 38 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के आए. सलामी बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 84 रनों की पार्टनरशिप हुई. इसके दम पर नामीबिया ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: एशियन गेम्स में घटिया व्यवस्था, वॉशरुम 500 मीटर दूर, टेंट में चेंजिंग रूम, जांच के लिए टीम भेजेगा BCCI

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज फेल

नामीबिया के खिलाफ 164 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को प्रदर्शन निराशाजनक रहा. सिर्फ 19 रन के स्कोर पर अफ्रीका ने 2 विकेट गंवा दिए. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने एक छोर से पारी संभाली. उन्होंने 50 गेंदों पर 75 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के लगाए. उनके अलावा डुआन जान्सन ने 17 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए.

इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 145 रन ही बना पाई और 18 रनों से मैच गंवा दिया. नामीबिया की ओर से रूबेन ट्रंपेलमैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए. उनके अलावा जेजे स्मिट ने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसके अलावा कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने भी 2 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च करके 1 बल्लेबाज को पवेलियन भेजा.