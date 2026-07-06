Nahid Rana Record: रफ्तार का ऐसा कहर नहीं देखा होगा! नाहिद राणा ने 21 रन देकर चटकाए 6 विकेट, टूट गया सालों पुराना इतिहास!

बांग्लादेश के युवा रफ्तार के सौदागर नाहिद राणा ने सोमवार (6 जुलाई) को इतिहास रच दिया. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में नाहिद ने अपनी आग उगलती गेंदों से ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई देखता रह गया. उन्होंने महज 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जो पुरुष वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बांग्लादेशी गेंदबाज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पूरी मेजबान टीम 36.4 ओवरों में सिर्फ 141 रनों पर सिमट गई.

मशरफे और रुबेल का रिकॉर्ड टूटा

नाहिद ने इस जादुई स्पेल के साथ ही बांग्लादेश के दो दिग्गज गेंदबाजों का बरसों पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह नेशनल रिकॉर्ड मशरफे बिन मुर्तजा और रुबेल हुसैन के नाम दर्ज था, जिन्होंने 26 रन देकर 6 विकेट लिए थे. लेकिन अब नाहिद (6/21) इस लिस्ट में अकेले टॉप पर पहुंच गए हैं.

रफ्तार और बाउंस का कहर

इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नाहिद राणा बांग्लादेशी तेज गेंदबाजी के नए पोस्टर बॉय क्यों बनते जा रहे हैं. मैच के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराया, बल्कि पिच से मिल रहे अतिरिक्त उछाल का भी बखूबी फायदा उठाया. सटीक लाइन-लेंथ की वजह से जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज उनके आगे टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सका और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे.

यह ऐतिहासिक उपलब्धि नाहिद के तेजी से उभरते करियर में एक बड़ा मील का पत्थर तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी सबूत है कि तेज गेंदबाजी के मामले में अब बांग्लादेश की ताकत कितनी बढ़ चुकी है. 6 विकेट पर 21 रन का यह आंकड़ा बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है.