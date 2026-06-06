क्रिकेटर्स समेत 24 खिलाड़ी हुए सस्पेंड, NADA की बड़ी कार्रवाई, आखिर क्या है पूरा मामला?

वहीं, महिलाओं की 1500 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक के. एम. दीक्षा के सैंपल में स्टैनोजोलोल नाम का प्रतिबंधित स्टेरॉयड मिला है. यह ऐसी दवा मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किया जाता है और इस पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने पूरी तरह रोक लगा रखी है.
साहिल जगलान का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में
19 साल के पहलवान साहिल जगलान का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. उनका डोप टेस्ट मार्च में लखनऊ में लिया गया था. मई में उन्हें बताया गया कि उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, जिसके बाद नाडा ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि निलंबन की जानकारी मिलने के बाद भी उन्हें 31 मई को एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में खेलने दिया गया. पुरुष 97 किलोग्राम वर्ग में वह पहले ही मुकाबले में दीपक पूनिया से हार गए, जो बाद में इस वर्ग के विजेता बने. अब इन सभी खिलाड़ियों के मामलों की आगे जांच होगी. जांच पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि उन पर कितना लंबा प्रतिबंध लगाया जाए या उन्हें कोई राहत दी जाए.