क्रिकेटर्स समेत 24 खिलाड़ी हुए सस्पेंड, NADA की बड़ी कार्रवाई, आखिर क्या है पूरा मामला?

भारतीय खेल जगत में डोपिंग का एक और मामला सामने आया है. पूर्व मुंबई क्रिकेटर भूपेन लालवानी उन 24 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोप टेस्ट में फेल होने के बाद अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है. नाडा ने 6 जून को यह लिस्ट जारी की, जिसमें क्रिकेट, कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. भूपेन लालवानी ने अपने करियर में मुंबई, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टीमों से घरेलू क्रिकेट खेला है.

जांच में उनके सैंपल में टर्ब्यूटालिन नाम का पदार्थ मिला, जो आमतौर पर अस्थमा के मरीजों को दी जाने वाली दवा में इस्तेमाल होता है. लेकिन खेलों के नियमों के मुताबिक, बिना खास मंजूरी के इसका इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. निलंबित खिलाड़ियों कीलिस्टमें भारोत्तोलक अजित नारायण, पहलवान साहिल जगलान और धाविका के. एम. दीक्षा भी शामिल हैं. अजित नारायण ने हाल ही में गांधीनगर में हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते थे.

वहीं, महिलाओं की 1500 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक के. एम. दीक्षा के सैंपल में स्टैनोजोलोल नाम का प्रतिबंधित स्टेरॉयड मिला है. यह ऐसी दवा मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किया जाता है और इस पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने पूरी तरह रोक लगा रखी है.

साहिल जगलान का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में

19 साल के पहलवान साहिल जगलान का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. उनका डोप टेस्ट मार्च में लखनऊ में लिया गया था. मई में उन्हें बताया गया कि उनका सैंपल पॉजिटिव आया है, जिसके बाद नाडा ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि निलंबन की जानकारी मिलने के बाद भी उन्हें 31 मई को एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में खेलने दिया गया. पुरुष 97 किलोग्राम वर्ग में वह पहले ही मुकाबले में दीपक पूनिया से हार गए, जो बाद में इस वर्ग के विजेता बने. अब इन सभी खिलाड़ियों के मामलों की आगे जांच होगी. जांच पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि उन पर कितना लंबा प्रतिबंध लगाया जाए या उन्हें कोई राहत दी जाए.