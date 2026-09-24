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BCCI Title Sponsor: 1 मैच के 48500000 रुपये… बोर्ड को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर, कब तक चलेगी डील?

Muthoot Fincorp BCCI title sponsorship: भारतीय क्रिकेट को अगले 2 साल के लिए नया टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गया है. मुथूट फिनकॉर्प ने BCCI के नए टाइटल स्पॉन्सर के राइट्स हासिल कर लिए हैं. कंपनी ने 31 मार्च 2028 तक के लिए यह डील की है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 24, 2026 6:24:37 PM IST

BCCI को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर.
BCCI को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर.


Muthoot Fincorp BCCI title sponsorship: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए टाइटल स्पॉन्सरशिप की तलाश लगभग खत्म हो गई है. BCCI को भारतीय टीम के लिए नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी ‘मुथूट फाइनेंस लिमिटेड’ ने अगले 2 साल के लिए भारतीय क्रिकेट के होम मैचों का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल कर लिया है. अब यह कंपनी भारतीय मैदानों पर होने वाले इंटरनेशनल और घरेलू मैचों के दौरान BCCI का प्रमुख चेहरा बनेगी.

बताया जा रहा है कि इस टाइटल स्पॉन्सरशिप को ‘ब्लू मुथुट’ के नाम से जाना जाएगा. हालांकि अभी तक BCCI ने ऑफिशियल तौर इसका एलान नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट के गलियारों में यह खबर फैल चुकी है. बोर्ड के आधिकारिक एलान के बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगेगी.

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कितने मैचों के लिए हुई डील?

कोच्चि के मुथुट परिवार के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने BCCI के साथ 31 मार्च 2028 तक के लिए डील की है. इस दौरान भारत में खेले जाने वाले सभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचों के अधिकार मुथूट फाइनेंस के पास ही रहेंगे. भारतीय क्रिकेट टीम इस अवधि के दौरान करीब 35 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली है, जिममें 10 टेस्ट, 12 वनडे और 13 टी20 मैच शामिल हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह डील तुरंत प्रभावी होगी. इसका असर 27 सितंबर से भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरू हो रही वनडे सीरीज में दिखाई देना शुरू हो जाएगा.

एक मैच के कितने रुपये देगी कंपनी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डील के तहत ‘मुथूट फाइनेंस लिमिटेड’ BCCI को हर मैच के लिए 4.85 करोड़ रुपये देगी. हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि यह प्राइस कम भी हो सकता है. BCCI के ऑफिशियल बयान के बाद ही इस आंकड़े की पुष्टि हो पाएगी. BCCI का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के व्यावसायिक पक्ष को एक मजबूती देने वाला माना जा रहा है.

नए स्पॉन्सर के एलान में देरी क्यों?

BCCI को नए टाइटल स्पॉन्सर का एलान करने में देरी हुई थी. इसकी वजह थी कि राइट्स के लिए बेस कीमत ज्यादा रखी गई है. BCCI के Invitation to Tender (ITT) के मुताबिक, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए टाइटल स्पॉन्सर का फैसला 13 अगस्त को होना था. हालांकि, इसके लिए कोई बोलीदाता सामने नहीं आया. इसके बाद BCCI ने संभावित कंपनियों से सीधे बातचीत शुरू की. बताया जा रहा है कि BCCI ने Google Gemini, IDFC First Bank, Spinny और SBI Life से भी संपर्क किया था.

भारतीय टीम का अगला मैच?

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से घरेलू सीरीज खेलने उतरेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी.

Tags: bcciTeam India
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