मन मसोस कर रह गए शाहरुख! मुस्तफिजुर रहमान ने तोड़ डाला दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों का रिकॉर्ड, बन गए नंबर 1 पेसर!

KKR विवाद के बीच मुस्तफिजुर रहमान ने मैदान पर रचा इतिहास! वहाब रियाज को पछाड़कर बने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, लेकिन नहीं मिलेग आईपीएल में खेलने का मौका.

By: Shivani Singh | Published: January 4, 2026 3:14:30 PM IST

KKR टीम से निकाले जाने के विवाद के बीच बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स के लिए खेलते हुए सिलहट टाइटन्स के खिलाफ मैच में मुस्तफिजुर के 399 विकेट थे. उन्होंने सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विपक्षी कप्तान मेहदी हसन मिराज को आउट करके यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

मुस्तफिजुर रहमान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने

सिर्फ अपने 315वें मैच में, मुस्तफिजुर ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की, और पाकिस्तान के वहाब रियाज के पिछले तेज गेंदबाज रिकॉर्ड को आसानी से पीछे छोड़ दिया, जिन्हें इसी मुकाम तक पहुंचने के लिए 335 मैच लगे थे. यह प्रदर्शन उनकी सहनशक्ति और प्रभावशीलता को दिखाता है, जो उन्हें सबसे छोटे फॉर्मेट के इतिहास में सबसे सफल विकेट लेने वालों में से एक के रूप में स्थापित करता है.

मुस्तफिजुर अब 400 विकेट के मुकाम तक पहुंचने वाले कुल मिलाकर दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मशहूर लेग-स्पिनर इमरान ताहिर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह कारनामा 320 मैचों में किया था. फिलहाल उनसे आगे सिर्फ अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, जिन्होंने यह मुकाम अविश्वसनीय 289 मैचों में हासिल किया था.

400 विकेट के खास क्लब में शामिल

30 साल के यह खिलाड़ी T20 इतिहास में 11वें गेंदबाज के तौर पर 400 विकेट के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के साथ, जिन्होंने 2022 में 353 मैचों में यह कारनामा किया था, वह ऐसा करने वाले दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं.

यह सब रहमान विवाद के बीच हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के दावों की बात सामने आई. रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ ऐतिहासिक करार ने एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी. इस वजह से, इस तेज गेंदबाज का 2026 इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेना अधिकारियों और फैंस दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया. कुछ लोग पड़ोसी देश के खिलाड़ियों के बहिष्कार की वकालत कर रहे हैं.

क्या बेबस हैं शाहरुख 

मुस्तफिजुर के कारनामे के बाद भी शाहरुख़ खान कुछ नहीं कर सकते हालांकि टीम को उनकी जरुरत है इसके बावजूद शाहरुख़ मुस्तफिजुर की वकालत नहीं कर सकते, नहीं तो जाहिरतौर पर उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने पहले ही आरोप लगा दिए हैं.

