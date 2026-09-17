Home > खेल > मां की तबीयत खराब, एशियन गेम्स बीच में छोड़ा, घर लौटीं पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी…

मां की तबीयत खराब, एशियन गेम्स बीच में छोड़ा, घर लौटीं पाकिस्तान की स्टार खिलाड़ी…

पाकिस्तान की विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली अपनी बीमार मां के पास रहने के लिए एशियन गेम्स छोड़कर घर लौट गई हैं. वह टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों में नहीं खेलेंगी. पाकिस्तान ने उनकी जगह किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है. गुल फिरोजा अब विकेटकीपिंग और ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 6:40:34 PM IST

मुनीबा अली एशियम गेम्स से बाहर हुई.
मुनीबा अली एशियम गेम्स से बाहर हुई.


पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली अपनी बीमार मां के पास रहने के लिए जापान में चल रहे एशियन गेम्स से वापस घर लौट गई हैं. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाएंगी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनकी जगह किसी दूसरी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है. समय की कमी और जापान में रिप्लेसमेंट भेजने से जुड़ी लॉजिस्टिक दिक्कतों को इसकी वजह बताया गया है. महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 22 सितंबर को होना है.

मुनीबा अली की गैरमौजूदगी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. वह कप्तान फातिमा सना के साथ टीम की अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं. जापान की पिचों पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने की उनकी क्षमता पाकिस्तान के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती थी. हालांकि, उनकी जगह अब गुल फिरोजा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. फिरोजा विकेटकीपिंग के साथ पारी की शुरुआत भी करेंगी. उन्होंने थाईलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में दोनों जिम्मेदारियां संभाली थीं और 13 गेंदों पर 16 रन बनाए थे.

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थाईलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की रोमांचक जीत
पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित क्वार्टर फाइनल मुकाबले में थाईलैंड को तीन विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुकाबला 11-11 ओवर का कर दिया गया था और पाकिस्तान को 92 रन का लक्ष्य मिला था. इससे पहले थाईलैंड ने 4 विकेट पर 91 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज नन्नापत कोंचारोएनकाई ने 38 गेंदों पर 49 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें सात चौके शामिल थे. पाकिस्तान की ओर से शवाल जुल्फिकार ने 25 और फातिमा सना ने 21 रन बनाए.

बारिश के कारण बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में
पाकिस्तान ने तीन विकेट बाकी रहते लक्ष्य हासिल किया, लेकिन उसकी बल्लेबाजी के दौरान विकेट लगातार गिरते रहे. थाईलैंड की ऑफ स्पिनर ओन्निचा कामचोमफू ने तीन और सुनिदा चतुरोंगरत्तना ने दो विकेट लिए. दूसरी ओर, बांग्लादेश और चीन के बीच क्वार्टर फाइनल बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण बिना टॉस के रद्द हो गया. बांग्लादेश बेहतर आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचा. बांग्लादेश 10वें और चीन 36वें स्थान पर है. बांग्लादेश का सामना भारत-जापान मैच के विजेता से होगा, जबकि पाकिस्तान 20 सितंबर को श्रीलंका-मलेशिया मैच के विजेता से भिड़ेगा.

Tags: Muneeba Ali
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