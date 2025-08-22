Mumbai Indians: अपनी टीम का नाम बदलेगी मुंबई इंडियंस, 2026 से पहले हो जाएगा फैसला, जानें क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

MUMBAI INDIANS: मुंबई इंडियंस (MI) फ्रैंचाइज़ी IPL के साथ-साथ विदेशों में भी खूब पैसा लगा रही है। कुछ ही हफ़्ते पहले, मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइज़ी ने द हंड्रेड लीग की ओवल इनविंसिबल्स टीम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। अब एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ओवल इनविंसिबल्स को ‘एमआई लंदन’ के नाम से जाना जाएगा। यह नया नाम अगले सीज़न से लागू होगा। आपको बता दें कि ओवल इनविंसिबल्स छठी टीम बन गई है जिसका स्वामित्व मुंबई इंडियंस के पास है।

2026 से पहले बदला जाएगा नाम

द टेलीग्राफ के अनुसार, द हंड्रेड सीज़न 2026 से पहले ओवल इनविंसिबल्स का नाम बदलकर ‘एमआई लंदन’ कर दिया जाएगा। 2025 सीज़न शुरू होने से पहले, द हंड्रेड टीमों में कम से कम 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बोली लगनी शुरू हो गई थी। इनमें से मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइज़ी ने ओवल इनविंसिबल्स टीम के लिए बोली लगाई थी, जिसका मूल्यांकन 123 मिलियन पाउंड बताया गया था। चूँकि मुंबई इंडियंस ने 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसके लिए उसे 60 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का भुगतान करना होगा। जो भारतीय मुद्रा में 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा।

ओवल इनविंसिबल्स में अब मुंबई इंडियंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अभी भी सरे काउंटी क्लब के पास है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, सरे चाहता था कि ओवल इनविंसिबल्स उसका नाम हो, इसके बावजूद अगले सीज़न से टीम का नाम बदलकर एमआई लंदन कर दिया जाएगा।

मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइज़ी की कुल 6 टीमें

मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइज़ी की अब दुनिया भर में कुल 6 टीमें हैं। मुंबई इंडियंस टीम बीसीसीआई द्वारा संचालित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में खेलती है। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में मुंबई इंडियंस के पास एमआई न्यूयॉर्क का स्वामित्व है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका की साउथ अफ्रीका 20 लीग में एमआई केप टाउन, इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) में एमआई एमिरेट्स और इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में ओवल इनविंसिबल्स, इन सभी का स्वामित्व एमआई फ्रैंचाइज़ी के पास है।

