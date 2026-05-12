पहले रिटार्यमेंट का फैसला, फिर वापसी का ऐलान; मुंबई इंडियंस की 37 वर्षीय स्टार क्रिकेटर का बड़ा यू-टर्न

Shabnim Ismail Comeback: आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी महिला टीम का ऐलान कर दिया है. टीम चयन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अनुभवी तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल को लेकर हुई. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का फैसला किया है. इस बड़े फैसले ने फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है.

शबनीम इस्माइल ने लिया यू-टर्न

37 वर्षीय शबनीम इस्माइल ने कुछ समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. हालांकि अब उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने का निर्णय लिया है. उनके अनुभव और तेज गेंदबाजी को देखते हुए साउथ अफ्रीका टीम मैनेजमेंट ने तुरंत उन्हें स्क्वॉड में शामिल कर लिया. इस्माइल की वापसी से टीम की गेंदबाजी और मजबूत मानी जा रही है.

कमबैक के साथ टीम में एंट्री

टीम की घोषणा के समय जैसे ही शबनीम इस्माइल का नाम सामने आया, फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया. उम्र बढ़ने के बावजूद वह अभी भी साउथ अफ्रीका की सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिनी जाती हैं. उनकी रफ्तार और लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी रहती है. टीम को उम्मीद है कि बड़े टूर्नामेंट में उनका अनुभव अहम भूमिका निभाएगा.

इंटरनेशनल करियर में शानदार रिकॉर्ड

शबनीम इस्माइल का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 1 टेस्ट मैच में 3 विकेट लिए हैं. इसके अलावा 127 वनडे मुकाबलों में 191 विकेट और 113 टी-20 मैचों में 123 विकेट अपने नाम किए हैं. लंबे समय तक उन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की है.

WPL में भी दिखा दमदार प्रदर्शन

शबनीम इस्माइल पिछले तीन सीजन से विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं. उन्होंने WPL में 24 मैचों में 23 विकेट हासिल किए हैं. उनकी तेज गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं माना जाता. इसी प्रदर्शन ने उनकी वापसी की राह और मजबूत की.

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