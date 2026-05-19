मुंबई इंडियंस को डबल झटका! 2 स्टार खिलाड़ी हुए इंजरी का शिकार, एक ने PBKS के खिलाफ ठोका था शतक

Mumbai Indians Injury News: आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के खत्म होने से पहले मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है. मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए हैं. साउथ अफ्रीका का स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और राज अंगद बावा चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वे दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. अब ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 के बाकी मैचों में दिखाई नहीं देंगे. मुंबई इंडियंस ने मंगलवार यानी 19 मई को खुद इसकी जानकारी दी. मुंबई इंडियंस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि क्विंटन डी कॉक को बाएं हाथ की कलाई में टेंडन की चोट के कारण बाहर कर दिया गया है. क्विंटन डी कॉक को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान यह चोट लगी थी.

राज अंगद बावा भी हुए बाहर

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के युवा ऑलराउंडर राज अंगद बावा भी इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी की ओर से कहा गया कि राज अंगद बावा को पंजाब किंग्स के खिलाफ दाहिने अंगूठे के लिगामेंट में चोट लगी थी. इस चोट के कारण राज अंगद बावा टूर्नामेंट के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे. क्विंटन डी कॉक और राज बावा दोनों ही अपने-अपने घरों में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे. मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए रखेगी, जिससे वे जल्द से जल्द खेल में वापसी कर सकें. फ्रेंचाइजी ने कहा कि आईपीएल की गाइडलाइंस के अनुसार, जल्द ही रिप्लेसमेंट का एलान किया जाएगा.

🚨 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗞𝗼𝗰𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗮𝗷 𝗔𝗻𝗴𝗮𝗱 𝗕𝗮𝘄𝗮 𝗥𝘂𝗹𝗲𝗱 𝗢𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗜𝗣𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲 Both Quinton and Raj Bawa will continue their rehab in their respective homes, with support and guidance from the Mumbai Indians medical team to help them return to play as… pic.twitter.com/emxkab4HiB — Mumbai Indians (@mipaltan) May 19, 2026

डी कॉक और राज बावा का प्रदर्शन

विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने आखिरी बाद 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेला था. डी कॉक ने आईपीएल 2026 में मुंबई के लिए 3 मैचों में 132 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल हैं. डी कॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 112 रनों की पारी खेली थी.

वहीं, ऑलराउंडर राज अंगद बावा ने आईपीएल 2026 में मुंबई के लिए कुल 3 मुकाबले खेले. इस दौरान दो पारियों राज बावा ने 12.50 की इकॉनमी से 2 विकेट चटकाए, जबकि बल्ले से 16 रन बनाए.

मुंबई इंडियंस के 2 मैच बाकी

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से काफी पहले ही बाहर हो चुकी है. मुंबई को 12 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली है, जबकि 8 हार का सामना करना पड़ा है. अब मुंबई इंडियंस के पास इस सीजन सिर्फ 2 मैच बाकी हैं. मुंबई का अगला मैच 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स से होगा.

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