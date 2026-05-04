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Mumbai Indians Playoff Chances:7 हार के बाद भी क्वालीफाई कर सकती है मुंबई, क्या हैं समीकरण, डिटेल में समझें

Mumbai Indians Play off Chances: मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल से बाहर होने कगार पर है. उनके नाम सिर्फ 4 अंक हैं. हाल में मुंबई इंडियंस को शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा, जो आईपीएल 2026 में उनकी नौ मैचों में सातवीं हार रही.

By: Satyam Senger | Published: May 4, 2026 10:57:56 AM IST

मुंबई इंडियंस अब भी कर सकती है क्वालीफाई.
मुंबई इंडियंस अब भी कर सकती है क्वालीफाई.


Mumbai Indians Play off Chances: मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल से बाहर होने कगार पर है. उनके नाम सिर्फ 4 अंक हैं. हाल में  मुंबई इंडियंस को शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा, जो आईपीएल 2026 में उनकी नौ मैचों में सातवीं हार रही. इस हार के साथ पांच बार की चैंपियन टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, हार्दिक पांड्या की अगुआई वाली टीम के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने की गणितीय संभावना बनी हुई है.

लीग सेशन में पांच मैच बचे हैं और यदि मुंबई अपने सभी बचे हुए मुकाबले जीत लेती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है. इतिहास में कुछ टीमें 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची हैं, लेकिन 10 टीमों वाले आईपीएल फॉर्मेट में आमतौर पर 16 अंक सुरक्षित माने जाते हैं. ऐसे में मुंबई इंडियंस अब केवल अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है. उसे शेष पांचों मैच जीतने के साथ-साथ अन्य टीमों के परिणाम भी अपने पक्ष में चाहिए होंगे. हालांकि, उनके लिए अब प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल है.

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इसके अलावा, टीम का नेट रन रेट इस सीजन सबसे कमजोर में से एक है, इसलिए मुंबई को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. फिलहाल पंजाब किंग्स आठ मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद 12-12 अंकों के साथ क्रमशः अगले तीन स्थानों पर मौजूद हैं. गुजरात टाइटंस की टीम पांचवे स्थान पर हैं.

मुंबई इंडियंस के कुल 5 मुकाबले अभी बचे हुए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 मई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 10 मई, पंजाब किंग्स के खिलाफ 14 मई , कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 20 मई, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 24 मई को.  प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस को न केवल अपने सभी बचे हुए मैच जीतने होंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा टॉप-4 में से कम-से-कम तीन टीमें लगातार जीतती रहें, ताकि 14 पाइंट से ऊपर केवल चार टीमें ही समाप्त करें. यदि मुंबई सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार जाती है, तो वह आईपीएल 2026 की प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो जाएगी.

Tags: IPL 2026mumbai indians
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