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हार्दिक पांड्या-मुंबई इंडियंस का मनमुटाव खत्म? KKR के खिलाफ अगला मैच खेलेंगे! दिया सिग्नल

हार्दिक पंड्या ने नेट्स में जोरदार प्रैक्टिस कर मुंबई इंडियंस में वापसी के संकेत दिए हैं. केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले उनकी फिटनेस ने टीम को राहत दी है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स को वरुण चक्रवर्ती और मथीशा पथिराना की चोट ने चिंता में डाल दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: May 19, 2026 2:19:13 PM IST

हार्दिक पांड्या KKR के खिलाफ खेल सकते हैं अगला मैच.
हार्दिक पांड्या KKR के खिलाफ खेल सकते हैं अगला मैच.


हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पिछले कुछ मैचों में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए नहीं खेल रहे हैं. मुंबई मैनेजमेंट का कहना था कि हार्दिक चोट की वजह से बाहर चल रहे है. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस सेशन में शानदार प्रदर्शन कर यह संकेत दे दिया है कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. बुधवार को होने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है. पीठ में ऐंठन की समस्या के कारण पंड्या पिछले तीन मैचों से बाहर चल रहे थे.
सोमवार को हुए नेट प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक सबसे पहले मैदान पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ तेज गति से गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में भी दमदार शॉट लगाए. उनके प्रदर्शन ने टीम प्रबंधन और फैंस दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा. पंड्या आखिरी बार 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले थे, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें आराम दिया गया.

जीत के साथ अंत करना चाहेगी मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन अब तक निराशाजनक रहा है. टीम ने 12 मुकाबलों में केवल चार जीत हासिल की है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. फिलहाल टीम अंक तालिका में निचले दो स्थानों में शामिल है. हालांकि, हार्दिक और सूर्यकुमार यादव की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है. बचे हुए मुकाबालों में मुंबई इंडियंस जीत के साथ अपना सफर खत्म करना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ीं

हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में टीम को लगातार संघर्ष करना पड़ा. जसप्रीत बुमराह ने एक मुकाबले में कप्तानी संभाली थी. वहीं, हार्दिक के भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई थीं. कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से जोड़कर देखा गया. दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुए. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीसा पाथिराना भी नेट सेशन से दूर रहे, जिससे टीम की चिंताएं बढ़ गई हैं.

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Tags: HARDIK PANDYA
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