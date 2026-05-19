हार्दिक पांड्या-मुंबई इंडियंस का मनमुटाव खत्म? KKR के खिलाफ अगला मैच खेलेंगे! दिया सिग्नल

जीत के साथ अंत करना चाहेगी मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन अब तक निराशाजनक रहा है. टीम ने 12 मुकाबलों में केवल चार जीत हासिल की है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. फिलहाल टीम अंक तालिका में निचले दो स्थानों में शामिल है. हालांकि, हार्दिक और सूर्यकुमार यादव की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है. बचे हुए मुकाबालों में मुंबई इंडियंस जीत के साथ अपना सफर खत्म करना चाहेगी.
मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ीं
हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में टीम को लगातार संघर्ष करना पड़ा. जसप्रीत बुमराह ने एक मुकाबले में कप्तानी संभाली थी. वहीं, हार्दिक के भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई थीं. कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से जोड़कर देखा गया. दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुए. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीसा पाथिराना भी नेट सेशन से दूर रहे, जिससे टीम की चिंताएं बढ़ गई हैं.