MI Head Coach: मुंबई इंडियंस ने बदला हेड कोच, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को सौंपी 2027 की कमान, RCB को बना चुका चैंपियन

Luke Williams MI head coach WPL 2027: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के नए सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया है. फ्रेंचाइजी ने WPL 2027 के लिए ल्यूक विलियम्स (Luke Williams) को अपना नया हेड कोच बनाया है. वह लिसा केइटली (Lisa Keightley) की जगह लेंगे, जिन्होंने शार्लोट एडवर्ड्स से पदभार संभालने के बाद केवल एक सीजन के बाद इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में अब फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ल्यूक विलियम्स को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है.

विलियम्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहली बार WPL का खिताब दिलाया था. अब उनके सामने 2 बार की WPL चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए एक मजबूत टीम बनाने की चुनौती है. 28 सितंबर तक उन्हें तक नई टीम बनानी होगी, क्योंकि इसी दिन फ्रेंचाइजी को टीम में रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट BCCI को सौंपनी है.

मुंबई इंडियंस ने किया एलान

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार (24 सितंबर) को बयान जारी कर बताया कि ‘लिसा केइटली ने मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया है. ल्यूक विलियम्स को 2027 महिला प्रीमियर लीग सीजन से पहले उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.’ वहीं, मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने भी ल्यूक विलियम्स का स्वागत किया. उन्होंने कहा, ‘हम ल्यूक विलियम्स का मुंबई इंडियंस परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं. ल्यूक एक सिद्ध विजेता हैं और अपने साथ अनुभव, महिला क्रिकेट की गहरी समझ और खिलाड़ियों के विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता लेकर आए हैं.’

Bringing experience, ambition & a champion mindset to our MI family 💪💙 Paltan, join us in welcoming our new women’s team Head Coach, Luke Williams! 🤝 Read full story: https://t.co/xUYISgb9Pd pic.twitter.com/02LGt7GZcM — Mumbai Indians (@mipaltan) September 24, 2026

ल्यूक विलियम्स का कोचिंग करियर

46 साल के ल्यूक विलियम्स के पास कोचिंग का अच्छा-खासा अनुभव है. इसमें महिला चैम्पियनशिप भी शामिल है, जहां उन्होंने साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को खिताब दिलाया था. इसके अलावा उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 2 बार उपविजेता भी बनाया, जबकि 2022-23 में उन्हें पहली बार महिला चैम्पियनशिप का खिताब दिलाया. वह साल 2023 के सफल महिला चैम्पियनशिप अभियान के दौरान सदर्न ब्रेव्स टीम के असिस्टेंट कोच भी थे. फिलहाल वो साल 2025 से इंग्लैंड महिला टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर काम कर रहे हैं.