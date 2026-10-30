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IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने चुनी नई कोचिंग टीम, रॉबिन उथप्पा को बनाया बैटिंग कोच, इन 2 दिग्गजों की भी एंट्री

Mumbai Indians New Coaching Group: मुंबई इंडियंस ने नए सीजन से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. 29 अक्टूबर को फ्रेंचाइजी ने अपने पुराने कोचों को टीम से बाहर किया था. इसके बाद अगले ही दिन 30 अक्टूबर को फ्रेंचाइजी ने नए कोचिंग स्टाफ का एलान किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 30, 2026 10:56:41 AM IST

मुंबई इंडियंस ने रॉबिन उथप्पा को बनाया नया बैटिंग कोच.
मुंबई इंडियंस ने रॉबिन उथप्पा को बनाया नया बैटिंग कोच.


Mumbai Indians New Coaching Group: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 के लिए अपने नए कोचिंग स्टाफ का एलान किया है.  फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपना नया बल्लेबाजी कोच बनाया है. उनके अलावा मिचेल मैक्लेनेघन को गेंदबाजी कोच और टी दिलीप को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी दी है. वहीं, धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट गेंदबाजी कोच के पद पर नियुक्त किया गया है.

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसका एलान किया. फ्रेंचाइजी ने लिखा, रॉबिन उथप्पा टीम के पहले सीजन का हिस्सा रह चुके हैं. अब अनुभव के साथ एक बार फिर पलटन में लौट रहे हैं. वहीं, मिचेल मैक्लेनेघन भी मुंबई इंडियंस के लिए 5 सीजन तक खेल चुके हैं, जिसमें 4 बार ट्रॉफी जीती है.

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Tags: IPL 2027mumbai indians
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