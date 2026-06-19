Home > क्रिकेट > कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी

कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी

Bihar Government Decisions: बिहार सरकार ने मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में डीएसपी बनाने का फैसला लिया है. जिसके लिए गृह विभाग से सिफारिश की गई है.

By: Sohail Rahman | Published: June 19, 2026 10:25:46 PM IST

मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में बनाया जाएगा डीएसपी
मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में बनाया जाएगा डीएसपी


Bihar Government Decisions: बिहार सरकार ने राज्य के दो इंटरनेशनल क्रिकेटरों मुकेश कुमार और आकाश दीप को एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया है. जानकारी सामने आ रही है कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत दोनों खिलाड़ियों को डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. आकाश दीप और मुकेश कुमार की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शानदार उपलब्धियों को देखते हुए यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग के अंडर सेक्रेटरी सिद्धेश्वर चौधरी ने आधिकारिक तौर पर यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है.

You Might Be Interested In

खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, स्पोर्ट्स कोटे के तहत नियुक्तियों के लिए बनी सेलेक्शन कमेटी ने मुकेश कुमार और आकाश दीप के नामों को मंजूरी दे दी है. गृह विभाग द्वारा जरूरी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करन के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का यह फैसला राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस फैसले से न सिर्फ खेल प्रतिभाओं का हौसला बढ़ेगा, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी खेल में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.

यह भी पढ़ें – IND vs AFG 3rd ODI Predicted Playing 11: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ इन 3 खिलाडियों की होगी एंट्री?

दोनों खिलाड़ियों ने साबित की अपनी काबिलियत

मुकेश कुमार और आकाश दीप ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों तेज गेंदबाजों ने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी काबिलियत साबित की है. बिहार से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंचने का उनका सफर राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है. सरकार की खेल की दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने की परंपरा रही है और मुकेश कुमार और आकाश दीप को DSP नियुक्त करने का फैसला इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कदम है.

मुकेश कुमार का प्रदर्शन

32 साल के मुकेश कुमार ने अब तक भारतीय टीम के लिए 3 टेस्ट, 6 वनडे और 17 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 7, वनडे में 5 और T20I में 20 विकेट लिए हैं. मुकेश ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के हालिया सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेला था.

आकाश दीप का प्रदर्शन

वहीं, 29 साल के आकाश दीप ने भारतीय टीम के लिए 10 टेस्ट मैच खेले हैं. उन्होंने 35.78 की औसत से 28 विकेट लिए हैं. आकाश दीप ने टेस्ट मैचों में 11.64 की औसत से 163 रन भी बनाए हैं. चोट के कारण आकाश दीप IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए; उन्हें पूरा सीजन नहीं खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यह भी पढ़ें – SL A vs IND A: श्रीलंका के उड़ जाएंगे! फाइनल मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी का आया तूफान, देखें Video

Tags: Akash deephome-hero-pos-1mukesh kumarsamrat choudhary
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026
कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी
कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी
कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी
कौन हैं टीम इंडिया के 2 धुरंधर गेंदबाज? जो बिहार पुलिस में बनेंगे डीएसपी