Muhammad Ali: लैला के ‘पापा’ ने क्यों नदी में फेंक दिया ओलंपिक गोल्ड, 60 साल बाद भी रहस्य बरकरार!

Muhammad Ali: नस्लीय भेदभाव सदियों से देश-दुनिया के लिए एक नासूर की तरह है. सरकारों, सामाजिक संगठनों और विचारकों की पहल से दुनिया के तमाम देशों में नस्लीय भेदभाव में काफी हद तक कमी आई है. यह पूरी तरह से खत्म हो पाया है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है. रंगभेद की नीति के चलते अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों में भी लोगों का इसका शिकार होना पड़ा और अब भी हो रहे हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तक को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी लोग ने नस्लीय भेदभाव का दर्ज झेला है और आज तक झेल रहे हैं. 1960 के दशक में एथलीट मोहम्मद अली (Muhammad Ali) को तंग आकर अपना ओलंपिक गोल्ड नदी में फेंकना पड़ा. क्या है पूरा किस्सा और क्यों फेंक उन्होंने अमेरिका की पवित्र नदी ओहायो में अपनी ओलिंपिक गोल्ड मेडल फेंका? इस स्टोरी में हम आपको देंगे पूरी जानकारी.

कैसियस क्ले से मोहम्मद अली तक का सफर

अमेरिका के लुइसविले (केंटकी) में जन्मे कैसियस क्ले (Cassius Clay) अश्वेत समुदाय से ताल्लुक रखते थे. उनके जन्म का नाम कैसियस क्ले था, लेकिन नस्लीय भेदभाव के चलते वह इस कदर आहत हुए कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर अपना इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया. इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है. कैसियल क्ले ने अपनी प्रतिभा के दम पर बॉक्सिंग में ओलंपिक गोल्ड जीता. इसके बाद यानी गोल्ड जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के बाद कैसियस क्ले अमेरिका के अपने गृहनगर लुइसविले स्थित घर लौटे. कुछ दिनों बाद वह कैसियस क्ले एक ऐसे रेस्तरां में गए. यहां पर रेस्तरां के बाहर ही नस्लभेदी टिप्पणी लिखी थी. बावजूद सके वह रेस्तरां के अंदर प्रवेश कर गए. अंदर वेटर और मैनेजर ने ब्लैक कहकर उन्हें खाना और अन्य सर्विस देने से मना कर दिया.

धक्का देकर रेस्तरां से निकाला था बॉक्सर को

मैनेजर ने बाहर धक्का देते हुए कहा कि यहां पर केवल गोरे लोगों को खाना परोसा जाता था. कैसियस क्ले ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है. इसका भी असर मैनजर पर नहीं हुआ. इस पर कैसियस क्ले रेस्तरां से बाहर निकले तो उनका मुकाबला एक व्हाइट मोटरसाइकिल गैंग के साथ हो गया. बाइकर्स गैंग ने कैसियस क्ले की पिटाई. कैसियस क्ले ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह उन लड़कों को एक साथ मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वह जानते थे कि पिटाई से उनका मन नहीं बदलता. नस्लवादी टिप्पणी से आहत कैसियस क्ले ने नस्लवाद से परेशान होकर गुस्से में अपना पदक ओहियो नदी में फेंक दिया.

बदल लिया धर्म और नाम

कैसियस क्ले ने एक बार इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वह अमेरिका में रंगभेद का शिकार होने के बाद बेहद परेशान हो गए थे. इसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला लिया. काफी समय तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि इस्लाम ही एकमात्र धर्म है, जिसमें भेदभाव तुलनात्मक रूप से कम है. ऐसे में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ा और इस्लाम धर्म अपनाया. उन्होंने अपना कैसियस क्ले से बदलकर मोहम्मद अली रख लिया और आगे जाकर इसी नाम से दुनियभर में लोकप्रिय हुए. अपनी आत्मकथा ‘द ग्रेटेस्ट’ में मोहम्मद अली ने लिखा है- ‘एक व्हाइट मोटरसाइकिल गैंग के साथ लड़ाई के बाद उन्होंने ओहियो नदी में अपना स्वर्ण पदक फेंक दिया था. ये तब शुरू हुआ जब उन्हें और उनके एक दोस्त को एक लुइसविले रेस्टोरेंट में सेवा देने से मना कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया.

12 वर्ष की उम्र में शुरू की बॉक्सिंग

कैसियस क्लेन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की. कहा जाता है कि एक पुलिसकर्मी ने उनकी बाइक चोरी होने पर उनके गुस्से को सुना. इस पर पुलिसवाले ने कैसियस क्ले से कहा कि यह गुस्सा उन्हें अच्छा बॉक्सर बना सकता है. बॉक्सिंग शुरू करने के 6 साल के भीतर कैसियस क्ले ओलंपिक गोल्ड जीतने में सफल रहे. इस दौरान उन्होंने बॉक्सिंग में उन्होंने एक अलग ही शैली को अपनाई और उन्हें सफलता भी मिली.

48 घंटे तक सीने से लगाए रहे पदक

18 वर्ष की उम्र में ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्होंने 48 घंटों तक वह पदक नहीं छोड़ा. वह गोल्ड मेडल वह सीने से लगाए रहे. यहां तक कि कैसियस क्ले ने गोल्ड मेडल बिस्तर पर भी पहना था. इस दौरान उन्हें बहुत अच्छी नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें अपनी पीठ के बल सोना पड़ा. वहीं, ‘मोहम्मद अली: हिज़ लाइफ एंड टाइम्स’ के लेखक थॉमस हॉसर के अनुसार, कैसियस क्ले ने अपना पदक खो दिया था. हैरत की बात यह है कि मोहम्मद अली ने किसी बात का खंडन नहीं किया, इसीलिए 6 दशक बाद ही ओलंपिक गोल्ड फेंकने का रहस्य कायम है.

वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि लेजेंड्री बॉक्सर मोहम्मद अली और उनकी तीसरी पत्नी वेरॉनिका पोर्श की बेटी लैला अली है, जो महिला बॉक्सिंग में नाम कमाकर अपने पिता की शान को बरकरार रखा है. लैला के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह उन चुनिंदा महिला बॉक्सर्स में शुमार हैं जिन्होंने करियर में कोई फाइट नहीं हारी. लैला ने करियर में 24 फाइट लड़ीं जिन्में से 24 में उन्हें जीत मिली. 21 बाउट्स में वे नॉकआउट के जरिए विजेता रहीं.