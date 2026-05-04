IPL 2026: CSK और धोनी मिलकर फैंस को बना रहे बेवकूफ? माही के नाम पर बेच रहे टिकट्स, फिर नहीं खेलेंगे

चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 मई को खेलेगी. दोनों टीमें इसके लिए तैयार है. एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी टीम के साथ नई दिल्ली नहीं गए हैं. पूर्व कप्तान फिलहाल चेन्नई में ही रुककर अपनी पिंडली (काफ) की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. मैनेजमेंट का कहना है कि धोनी अभी मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं, लेकिन फ्रेंचाइज़ी अधिकारियों ने इस सीजन में उनकी वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है.

पिछले एक महीने से फैंस इस इंतजार में टिकट खरीदतें हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगले मैच में धोनी जरूर खेलेंगे. लेकिन हर बार यह बताया जाता है कि धोनी मैच खेलने के लिए फिट नहीं हैं. हर बार यह कहा जाता है कि धोनी किसी भी मैच में खेलने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. लेकिन करीब 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं लेकिन धोनी अभी तक किसी भी मैच में नहीं खेलने आए हैं. कई फैंस ने तो यह भी कहा है कि धोनी को ऐसी कौन सी चोट लगी है जो एक महीने से ठीक नहीं हो रही है.

चेन्नई के मुकाबले कब कब?

फैंस को तो यह बेवकूफ बनाने जैसी ही बात हो गई है. हालांकि, हम यह अनुमान से अनुसार लिख रहे हैं. टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिकबज से कहा, “वह किसी सेशन पर उपलब्ध हो सकते हैं.” सीएसके के इस सीजन में अभी पांच मुकाबले बाकी हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स की मेजबानी करेगी. इसके बाद 15 मई को लखनऊ में ऋषभ पंत की टीम के खिलाफ रिटर्न मुकाबला खेलेगी. फिर 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से घरेलू मैदान पर भिड़ंत होगी और 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में लीग चरण का अंतिम मैच खेला जाएगा.

अभी तक धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है

धोनी ने इस सीजन अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. उनका आखिरी आईपीएल मुकाबला लगभग एक साल पहले 25 मई 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ था. सीएसके फिलहाल अंक तालिका में नौ मैचों में चार जीत के साथ छठे स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. अंतिम चार में पहुंचने के लिए टीम को बचे हुए मुकाबलों में कम से कम चार जीत की जरूरत होगी.