धोनी ने मांगी CSK में हिस्सेदारी? लेकिन मैनेजमेंट नहीं हुआ राजी, दोनों के रिश्तों में आ सकती है खटास

MS Dhoni-CSK Relationships: महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता आईपीएल के सबसे खास रिश्तों में गिना जाता है. धोनी 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से ही सीएसके का हिस्सा हैं और टीम के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं. हालांकि, अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धोनी और सीएसके के बीच रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अपने क्रिकेट करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके धोनी चेन्नई फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे.

रिपोर्ट के अनुसार, धोनी ने शुरुआत में सीएसके की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई थी. हालांकि, फ्रेंचाइजी के मालिक उन्हें केवल 3 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के लिए तैयार थे. इसके बाद धोनी ने अपनी मांग घटाकर 20 प्रतिशत कर दी, लेकिन सीएसके मैनेजमेंट ने अपना प्रस्ताव बढ़ाकर सिर्फ 4 प्रतिशत किया. बातचीत आगे बढ़ी तो धोनी कथित तौर पर 18 प्रतिशत हिस्सेदारी पर राजी हो गए, जबकि सीएसके की ओर से अंतिम प्रस्ताव 5.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का था.

बातचीत में नहीं बनी सहमति

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि धोनी हिस्सेदारी मुफ्त में नहीं मांग रहे थे, बल्कि इसके लिए भुगतान करने को तैयार थे. सूत्र के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच ज्यादातर बातचीत मौखिक रूप से हुई और कोई लिखित प्रस्ताव या समझौता सामने नहीं आया. हिस्सेदारी को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव आने की बात कही जा रही है.

धोनी के भविष्य पर भी सवाल

धोनी को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले सीएसके ने 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. हालांकि, चोट के कारण वह आईपीएल 2026 में टीम के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेल सके. अब इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या धोनी आने वाले सीजन में फिर से सीएसके की जर्सी में नजर आएंगे. हालांकि, धोनी या सीएसके की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.