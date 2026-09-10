CSK को मिलने वाला है नया कोच, अगले हफ्ते होगा फैसला, रेस में ये दिग्गज सबसे आगे

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) नए हेड कोच की तलाश में है. लंबे समय तक टीम के साथ जुड़े रहे स्टीफन फ्लेमिंग के पद छोड़ने के बाद यह जिम्मेदारी अब किसी नए चेहरे को मिल सकती है. पिछले कुछ सीजन में सीएसके का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टीम ने आखिरी बार 2023 में आईपीएल खिताब जीता था. 2026 में सीएसके आठवें स्थान पर रही और लगातार तीसरे सीजन में प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके अगले सप्ताह तक फ्लेमिंग के उत्तराधिकारी का फैसला कर सकती है. भारत के पूर्व बल्लेबाज हेमंग बदानी को इस पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. नए कोच के चयन में पूर्व कप्तान एमएस धोनी, मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और टीम मैनेजमेंट की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है. फ्रेंचाइजी अब ऐसी व्यवस्था चाहती है, जिससे टीम को दोबारा लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सके.

धोनी चाहते हैं भारतीय सपोर्ट स्टाफ

रिपोर्ट के अनुसार, एमएस धोनी ने सीएसके के सपोर्ट स्टाफ में भारतीयों को ज्यादा जिम्मेदारी देने की इच्छा जताई है. इसी वजह से हेमंग बदानी की दावेदारी मजबूत हुई है. बदानी के पास आईपीएल का अनुभव है और वह विदेशी टी20 लीग में भी कोचिंग कर चुके हैं. वह पहले दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े रहे हैं. फिलहाल वह द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव और आईएलटी20 में दुबई कैपिटल्स के कोच हैं. वह सिएटल ऑर्कस के सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे हैं.

नए कोच को सिर्फ सीएसके पर देना होगा ध्यान

धोनी की दूसरी कथित शर्त यह है कि सीएसके का नया हेड कोच किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ कोचिंग की जिम्मेदारी न संभाले. स्टीफन फ्लेमिंग इससे पहले सीएसके के साथ काम करने के अलावा एसए20 में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स और मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स के भी कोच थे. रिपोर्ट के मुताबिक, धोनी इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और नए कोच से सिर्फ सीएसके पर ध्यान देने की उम्मीद है. ऐसे में बदानी की मौजूदा जिम्मेदारियां भी अंतिम फैसले में अहम हो सकती हैं.