प्लेऑफ से पहले ‘थाला’ की वापसी! लखनऊ के लिए धोनी की फ्लाइट बुक, क्या LSG के खिलाफ खेलेंगे मैच?

MS Dhoni CSK Travel Plans: आईपीएल 2026 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. अब प्लेऑफ के मुकाबले शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) प्लेऑफ से पहले मैदान पर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत से ही सीएसके फैंस धोनी को मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन अभी तक थाला मैदान पर नहीं उतरे हैं. सीएसके के लिए अगले कुछ मुकाबले प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होने वाले हैं.

ऐसे में उम्मीद है कि एमएस धोनी सीएसके की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे. सीएसके का अगला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, एमएस धोनी की लखनऊ जाने के लिए फ्लाइट बुक हैं. वह 15 मई को लखनऊ में मैच के दौरान उपलब्ध हो सकते हैं.

CSK के साथ लखनऊ जाएंगे धोनी

सीएसके फैंस को आईपीएल 2026 की शुरुआत से ही एमएस धोनी के मैदान पर उतरने का इंतजार है. सीजन की शुरुआत में ही एमएस धोनी बिना कोई मैच खेले चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह मैदान पर नजर नहीं आए. हालांकि इस बीच उनकी प्रैक्टिस की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई. इससे पता चलता है कि एमएस धोनी पूरी तरह फिट हैं, लेकिन फिर भी वह मैदान पर वापसी नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कई बार एमएस धोनी टीम के साथ दूसरे शहरों में ट्रेवल भी नहीं कर रहे हैं.

फैंस चाहते हैं कि एमएस धोनी भले ही मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वह कम से कम टीम के साथ मौजूद रहें. ऐसे में खबर आई है कि एमएस धोनी LSG के खिलाफ होने वाले मैच के लिए लखनऊ ट्रेवल करने वाले हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि धोनी का टिकट उत्तर प्रदेश के शहर के लिए बुक कर दिया गया है.

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क्या LSG के खिलाफ खेलेंगे धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेलने वाली है. यह मुकाबला सीएसके के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि सीएसके अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. अगर सीएसके अगले मैच में लखनऊ को हराती है, तो वह प्लेऑफ के करीब पहुंच जाएंगे. वहीं, लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स पर कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन सीएसके के लिए जीत बेहद जरूरी है. सीएसके की टीम टूर्नामेंट में अब कोई भी मैच हारना नहीं चाहेगी. सीएसके के लिए हर मैच जीतना जरूरी हो गया है. ऐसे में सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं.

CSK का क्या हाल?

सीएसके ने आईपीएल 2026 में कुल 11 मैच खेले हैं. इनमें से सीएसके को 6 मैचों में जीत और 5 मुकाबलों में हार मिली है. फिलहाल सीएसके की टीम 12 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. सीएसके का अगला मैच लखनऊ से होने वाला है.