MS Dhoni In IPL 2026: आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे धोनी! वजह जान कर टूट जाएगा फैंस दिल, ‘माही’ ने खुद बताई सच्चाई

MS Dhoni Knee Injured: IPL 2026 शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन कई महीने पहले से ही इस बात पर चर्चा चल रही है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2026 में खेलने को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 11, 2025 20:04:17 IST

MS Dhoni In IPL 2026: IPL 2026 शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन कई महीने पहले से ही इस बात पर चर्चा चल रही है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2026 में खेलने को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। हर कोई सोच रहा है कि क्या धोनी अगले साल आईपीएल में मैदान पर नज़र आएंगे या नहीं। अब खुद एमएस धोनी ने इसका जवाब दिया है।

धोनी के घुटने का दर्द

एक कार्यक्रम में जब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से आईपीएल 2026 में खेलने के बारे में पूछा गया, तो माही ने कहा कि ‘मेरे पास अभी यह तय करने के लिए काफी समय है कि मैं खेलूँगा या नहीं। लगभग दिसंबर तक इस बारे में सोचने का समय है।’ तभी धोनी के एक प्रशंसक ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा कि आपको खेलना ही होगा सर, यानी आपको खेलना ही होगा सर। तब धोनी ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा, ‘घुटने के दर्द का ध्यान कौन रखेगा।’

आईपीएल 2025 में सीएसके का खराब प्रदर्शन

आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस सीज़न में ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कप्तानी करने लगे थे, लेकिन इस खिलाड़ी के चोटिल होने के कारण धोनी ने टीम की कमान संभाली। सीएसके की टीम शुरुआत से ही लगातार कई मैच हार रही थी। धोनी के कप्तान बनने के बाद लोगों को लगा कि शायद प्रदर्शन में बदलाव आएगा, लेकिन माही भी सीएसके को प्लेऑफ़ में नहीं ले जा सके। आईपीएल के 18वें सीज़न में सीएसके 10 टीमों में सबसे आखिरी स्थान पर रही। इस सीज़न में चेन्नई ने 14 में से सिर्फ़ 4 मैच जीते। अब देखना यह है कि एमएस धोनी अगले साल आईपीएल खेलते हैं या नहीं।

