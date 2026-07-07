MS Dhoni: बर्थडे के दिन धोनी ने फैंस को दिया सरप्राइज, टीम इंडिया का मैच देखने पहुंचे इंग्लैंड, तस्वीरें वायरल

MS Dhoni Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज 7 जुलाई को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर एमएस धोनी भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच देखने के लिए पहुंचे हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर तीसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. इस दौरान बर्थडे बॉय एमएस धोनी स्टैंड्स में नजर आए. वह अपने कुछ साथियों के साथ मैच का लुत्फ उठाते नजर आए. मैदान में माही को देखते ही कैमरे की नजर उन पर पड़ी, जिसे देखकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हो गए. इस मुकाबले के दौरान की एमएस धोनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

MS धोनी की तस्वीरें वायरल

बर्थडे के खास मौके पर एमएस धोनी की स्टैंड्स में मौजूदगी भारतीय फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर एमएस धोनी की कई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इनमें एमएस धोनी ट्रेंट ब्रिज मैदान के स्टैंड्स में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भारत-इंग्लैंड (IND vs ENG) का तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है. स्टार स्पोर्ट्स ने एमएस धोनी की वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वह मुकाबला देखने के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं. नीचे देखें वीडियो और तस्वीरें…

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ Virat Kohli – MS Dhoni!🤝 📲 ವೀಕ್ಷಿಸಿ | #ENGvsIND | 👉 3rd T20I | LIVE NOW | JioHotstar ನಲ್ಲಿ. pic.twitter.com/GBlYVECjoM — Star Sports Kannada (@StarSportsKan) July 7, 2026







MS DHONI ON HIS BIRTHDAY AT THE VENUE TO WATCH INDIA vs ENGLAND 😍 pic.twitter.com/NjpfHrNGCS — Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2026







Birthday star MS Dhoni has arrived at Trent Bridge! 😍 Is he there to witness Vaibhav Sooryavanshi special? 👀#ENGvIND 3rd T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/ce2m5tDRIU — Star Sports (@StarSportsIndia) July 7, 2026







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भारत के लिए अहम मुकाबला

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए काफी अहम है. अगर भारत को इस 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जीत हासिल करनी है, तो आज के मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी. फिलहाल इस सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बना ली. अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर को सीरीज में वापसी करने के साथ ही अपनी पहली जीत की तलाश है. दरअसल, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है.