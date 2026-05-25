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MS Dhoni IPL 2026 Salary: बिना एक भी मैच खेले धोनी ने कमा लिए करोड़ों! जानिए क्या है सैलरी का नियम

MS Dhoni IPL 2026 Salary: बिना एक भी मैच खेले MS Dhoni को मिलेंगे करोड़ों रुपए! जानिए आखिर बिना मैदान पर उतरे भी थाला को कैसे मिलेगी पूरी सैलरी और क्या कहता है आईपीएल का नियम.

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 5:17:03 PM IST

MS Dhoni IPL 2026 Salary: बिना एक भी मैच खेले धोनी ने कमा लिए करोड़ों! जानिए क्या है सैलरी का नियम


MS Dhoni IPL 2026 Salary: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का आईपीएल 2026 का सफर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली 89 रनों की करारी हार के साथ खत्म हो गया. इस हार से सीएसके का प्लेऑफ का सपना तो टूटा ही, साथ ही फैंस का दिल भी टूट गया जो पूरे सीजन अपने चहेते ‘थाला’ यानी एमएस धोनी को मैदान पर देखने के लिए तरस गए थे. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब माही ने बिना एक भी मैच खेले पूरा सीजन निकाल दिया. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया और फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यह घूम रहा है कि “जब धोनी ने इस सीजन एक भी गेंद नहीं खेली, तो क्या उन्हें इस साल की सैलरी मिलेगी? और मिलेगी तो कितनी? आइए आपको बताते हैं इस दिलचस्प सवाल का पूरा गणित.

बिना खेले भी धोनी के खाते में आएंगे करोड़ों, जानिए कैसे?

क्रिकेट फैंस के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. जवाब सीधा और साफ है. हाँ, एमएस धोनी को आईपीएल 2026 की उनकी पूरी बेस सैलरी मिलेगी. धोनी को सीएसके ने इस बार ‘अनकैप्ड प्लेयर’ नियम के तहत 4 करोड़ में रिटेन किया था. चूंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स-फी एग्रीमेंट था, इसलिए चोटिल होने या मैच न खेल पाने की स्थिति में भी उनकी यह सैलरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है. हालांकि उन्हें हर मैच के हिसाब से मिलने वाली 7.5 लाख की मैच फीस का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि वह एक भी मैच की प्लेइंग इलेवन या इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में शामिल नहीं थे.

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फ्रैंचाइजी नहीं, बीमा कंपनी चुकाएगी यह रकम

अब आप सोच रहे होंगे कि जब धोनी मैदान पर उतरे ही नहीं, तो चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें 4 करोड़ क्यों देगी? तो आपको बता दें कि यहाँ खिलाड़ियों का बीमा काम आता है. आईपीएल में सभी खिलाड़ियों का भारी-भरकम बीमा होता है. नियम के मुताबिक, अगर कोई खिलाड़ी सीजन शुरू होने से पहले या सीजन के दौरान टीम के कैंप में चोटिल होता है, तो उसकी सैलरी का भुगतान फ्रैंचाइजी की जेब से नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी करती है. धोनी के पैर की मांसपेशी में खिंचाव और बाद में अंगूठे की चोट टीम के आधिकारिक कैंप और सीजन के दौरान ही लगी थी, इसलिए उनकी पूरी 4 करोड़ की रकम बीमा के तहत सुरक्षित है.

धोनी का सैलरी ग्राफ

वक्त के साथ आईपीएल में धोनी का कद और ब्रांड वैल्यू भले ही आसमान छूती रही हो, लेकिन टीम की भलाई के लिए उनकी सैलरी में बड़े बदलाव आए. शुरुआती सीजन 2008 धोनी आईपीएल के पहले आइकॉन खिलाड़ी थे, जिन्हें 6 करोड़ मिले थे. सीएसके को अपनी कप्तानी में बार-बार चैंपियन बनाने वाले माही को एक लंबे समय तक 15 करोड़ सालाना मिलते थे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए 5 साल से ज्यादा होने के कारण धोनी ‘अनकैप्ड’ कैटेगरी में आए. सीएसके और धोनी ने मिलकर फैसला लिया ताकि टीम का पर्स बच सके और नए खिलाड़ियों को मौका मिले. जिसके बाद 2026 आते-आते उनकी सैलरी 4 करोड़ हुई 

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