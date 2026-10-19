धोनी का रोमांटिक अंदाज, साक्षी को आइसक्रीम खिलाने के बहाने कर दी शरारत, दिल जीत लेगा माही का ये VIDEO!

Dhoni-Sakshi Cute Video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही क्रिकेट के मैदान पर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने उनका शरारती अंदाज देखने को मिलता है. अब एमएस धोनी का उनकी पत्नी साक्षी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एमएस धोनी अपनी वाइफ साक्षी के साथ शरारत करते दिखाई दे रहे हैं. वह साक्षी को आइसक्रीम के खिलाने के बहाने से प्रैंक कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्यारी से नोकझोंक देखने को मिलती है. इस वीडियो को फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो जामनगर में अंबानी फैमिली की नवरात्रि सेलिब्रेशन का है. इस सेलिब्रेशन में धोनी और उनकी वाइफ साक्षी भी पहुंचे थे. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच हुई छोटी सी नोकझोंक ने सभी का दिल जीत लिया.

धोनी का शरारती अंदाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एमएस धोनी हाथ में आइसक्रीम का कप लिए दिखाई दे रहे हैं. वह चम्मच में आइसक्रीम लेकर साक्षी की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही साक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आगे आती हैं, तो धोनी तेजी से चम्मच पीछे खींच लेते हैं और खुद ही आइसक्रीम खा जाते हैं. इतना ही नहीं, धोनी दोबारा से साक्षी के साथ यही प्रैंक करते हैं, जिसके बाद साक्षी भी नाराज होकर उनके हाथ पर मारती दिखाई देती हैं. फैंस की धोनी और साक्षी की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है. नीचे देखें वायरल वीडियो…

It’s over for Thala saab once he gets home 😭 https://t.co/zcILwEDrRi — Beast (@Beast__07_) October 19, 2026







झूले में भी मस्ती करते दिखे धोनी

जामनगर के रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित नवरात्रि समारोह में एमएस धोनी मस्ती के अंदाज में दिखाई दिए. वह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ एक तेज रफ्तार ड्रैगन बोट राइड का आनंद लेते हुए भी दिखे. इस दौरान धोनी सफेद शर्ट पहने नजर आए. झूला तेजी से आगे-पीछे हो रहा था, लेकिन धोनी के चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर भाव दिखाई दिया. उनका यह अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

MS Dhoni enjoying Dragon Ride in Jamnagar Navratri mela 😨 Midnight at 2am Ms Dhoni , Anant Ambani , Radhika merchant and friends explored Reliance city . Where they enjoyed 2-3 rides . Look at Dhoni serious reaction seating in last like first bencher 🤣😭. Only Ambani’s can do this 🔥🔥 — Jeet (@JeetN25) October 19, 2026

अंबानी परिवार के नवरात्रि समारोह में पहुंचे थे धोनी-साक्षी

एमएस धोनी और उनकी वाइफ साक्षी 18 अक्टूबर को जामनगर में आयोजित अंबानी परिवार के नवरात्रि समारोह में नजर पहुंचे थे. इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट, बिजनेस और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. इस कार्यक्रम के दौरान धोनी काफी मस्ती करते दिखाई दिए. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.