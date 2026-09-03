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Video: MS धोनी सच में पीते हैं हुक्का? ऋषभ पंत के साथ वायरल हुई पार्टी की वीडियो, क्या है सच्चाई

Dhoni-Pant Viral Video: पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बॉन्डिंग के बारे में हर कोई जानता है. वे दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ दिखाई देते हैं. हाल ही में उन दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जो किसी पार्टी का दिखाई दे रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 4:56:06 PM IST

MS धोनी और ऋषभ पंत की पार्टी का वीडियो वायरल.
MS धोनी और ऋषभ पंत की पार्टी का वीडियो वायरल.


Dhoni-Pant Viral Video: सोशल मीडिया पर एमएस धोनी और ऋषभ पंत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ऋषभ पंत और एमएस धोनी अपने करीबी दोस्तों के साथ रांची में पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं. वायरल क्लिप में पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी पार्टी के दौरान पंत से कुछ ऐसी बात कही, जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए. दरअसल, वीडियो में एमएस धोनी (MS Dhoni) हुक्का पीने का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में उनका यह वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल होने लगा और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि एमएस धोनी हुक्का पीते हैं.

धोनी ने पंत से क्या कहा?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कुछ लोगों के साथ एक सोफे पर बैठकर चिल कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो रांची के किसी होटल रूम का है. हालांकि इनखबर डॉट कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंत सोफे पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से धोनी को माही भाई कहकर बुलाते हैं. वे धोनी को ग्रुप फोटो के लिए बुलाते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद एमएस धोनी उनके पास आकर पंत से कहते हैं, ‘जरा हुक्का पीके आता हूं.’ धोनी की यह बात सुनने के बाद फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

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क्या सच में हुक्का पीते हैं धोनी?

बता दें कि एमएस धोनी के हुक्का पीने की बातें पहले भी कई बार सामने आई हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली ने इस बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें (धोनी) थोड़ा हुक्का पीना पसंद है. इसी वजह वो अक्सर अपने कमरे में इसका इंतजाम रखते थे और उनकी पॉलिसी ‘ओपन-डोर’ वाली थी.

पंत अभी क्या कर रहे?

ऋषभ पंत की बात करें, तो वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पूरा किया. अब वह न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि मौजूदा समय में पंत सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं. वह लंबे समय से भारत की वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं.

Tags: ms dhonirishabh pant
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