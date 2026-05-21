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MS Dhoni: CSK को बीच मझधार में छोड़ घर लौटे धोनी, सिर्फ चोट है वजह या कुछ और मामला?

MS Dhoni Return to Ranchi: सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी अंगूठे में लगी चोट के कारण टीम का साथ छोड़कर अपने घर लौट गए हैं. इसका मतलब है कि वह गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी मैच में नहीं दिखाई देंगे.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 21, 2026 1:07:24 PM IST

एमएस धोनी अंगूठे की चोट से रिकवरी के लिए घर लौटे.
एमएस धोनी अंगूठे की चोट से रिकवरी के लिए घर लौटे.


MS Dhoni Return to Ranchi: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है. सीएसके के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरेंगे. एमएस धोनी अंगूठे में चोट के कारण अपने घर रांची लौट गए हैं. सीएसके फैंस को उम्मीद थी कि एमएस धोनी अगले मैच पीली जर्सी में खेलते दिखाई देंगे, लेकिन यह सपना भी टूट गया.

अब इस सीजन में सीएसके फैंस एमएस धोनी को येलो जर्सी में शायद नहीं देख पाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाती है, तो एमएस धोनी टीम से वापस जुड़ जाएंगे. बता दें कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. अब सीएसके की टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने वाली है.

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सिर्फ चोट या कोई और कारण?

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, एमएस धोनी के अंगूठे में चोट लगी है. इस इंजरी की रिकवरी के लिए एमएस धोनी अपने घर रांची लौट गए हैं. सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएस धोनी की चोट पर अपडेट दिया है. माइकल हसी ने बताया कि एमएस धोनी टीम के साथ अहमदाबाद नहीं गए हैं. हालांकि अगर सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती है, तो धोनी टीम से जरूर जुड़ेंगे. फिलहाल वह अंगूठे की चोट से उबर कर रहे हैं.

बता दें कि इस सीजन की शुरुआत में ही एमएस धोनी चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वह 2 हफ्तों के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. हालांकि टूर्नामेंट के बीच में एमएस धोनी फिट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैदान पर वापस नहीं लौटे थे.

ये भी पढ़ें: दीपक चाहर ने ‘पर्ची सेलिब्रेशन’ का उड़ाया मजाक! विकेट लेने का बाद किया कुछ ऐसा, देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

फिट होने के बाद भी क्यों नहीं खेले धोनी?

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि आखिर एमएस धोनी आईपीएल में क्यों नहीं खेल रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो एमएस धोनी टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते वह प्लेइंग-11 में शामिल नहीं हो रहे हैं. धोनी का मानना है कि उनके प्लेइंग-11 में आने से टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा.

IPL 2026 में CSK का बुरा हाल

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) बुरे दौर से गुजर रही है. चेन्नई को शुरुआती कई मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा. हालांकि बाद में सीएसके ने वापसी की और कई मुकाबलों में जीत हासिल की. इसके बावजूद अभी सीएसके की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. सीएसके ने 13 मैच खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 7 हार मिली है. फिलहाल सीएसके के पास 12 प्वाइंट्स हैं. अब सीएसके का आखिरी लीग मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में है, जो 21 मई को खेला जाएगा. अगर सीएसके इस मैच में हारती है, तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी. वहीं, अगर जीत हासिल करती है, तो प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSIPL 2026ms dhoni
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