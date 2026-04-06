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IPL 2026: फैंस का इंतजार होगा खत्म! क्या DC के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे धोनी; इस दिन होगा फिटनेस टेस्ट

CSK vs DC Dhoni comeback: सिर्फ धोनी ही वापसी के करीब नहीं हैं. जैसा कि पहले बताया गया था, मध्यक्रम के शानदार बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी साइड स्ट्रेन की चोट से उबरने के आखिरी चरण में हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 6, 2026 8:21:41 PM IST

क्या DC के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे धोनी
क्या DC के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे धोनी


MS Dhoni Return News: MS धोनी की चोट पर ताज़ा अपडेट – चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को इस सीज़न का सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है. IPL 2026 में लगातार तीन हार के बाद, टीम चेपॉक में होने वाले अगले घरेलू मैच के लिए अपने सबसे बड़े स्टार की उपलब्धता को लेकर काफी चिंतित है.

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Express Sports की एक रिपोर्ट के अनुसार, MS धोनी अगले कुछ दिनों में एक अहम फिटनेस टेस्ट देने वाले हैं. इस दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव (calf strain) के कारण टूर्नामेंट का शुरुआती दौर नहीं खेला है, जिससे टीम की फिनिशिंग पावर और रणनीतिक नेतृत्व में एक साफ़ कमी नज़र आई है.

क्या MS धोनी टेस्ट पास कर पाएंगे?

आने वाला यह टेस्ट तय करेगा कि क्या धोनी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. हालांकि टीम अपने 44 वर्षीय सुपरस्टार को जल्दबाज़ी में मैदान पर उतारने से बच रही है, लेकिन चेन्नई के इस सीज़न की शुरुआत बिना किसी जीत के होने के बाद अब उनकी वापसी की ज़रूरत और भी बढ़ गई है.

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अगर धोनी मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि वे सीधे M.A. चिदंबरम स्टेडियम में प्लेइंग XI में शामिल हो जाएंगे. पूर्व कप्तान को हाल ही में नेट्स में अभ्यास करते हुए देखने के बाद फैंस में ज़बरदस्त उत्साह है; वीडियो में उन्हें बिना किसी परेशानी के बड़े-बड़े शॉट लगाते हुए देखा जा सकता है.

CSK के लिए धोनी की वापसी इतनी ज़रूरी क्यों है?

पांच बार की चैंपियन टीम को धोनी की गैरमौजूदगी में मैच खत्म करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. भले ही टीम की कप्तानी रुतुराज गायकवाड़ कर रहे हों, लेकिन विकेट के पीछे “धोनी फैक्टर” और मुश्किल पलों में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की उनकी काबिलियत की कमी साफ खली है.

क्या CSK को मिलेगा दोहरा बूस्ट?

सिर्फ धोनी ही वापसी के करीब नहीं हैं. जैसा कि पहले बताया गया था, मध्यक्रम के शानदार बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस भी अपनी साइड स्ट्रेन की चोट से उबरने के आखिरी चरण में हैं. अगर ये दोनों खिलाड़ी अपने-अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो सुपर किंग्स दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में एक मज़बूत और संतुलित टीम के साथ मैदान पर उतरेगी. अभी टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, ऐसे में “थाला” की वापसी वह चिंगारी साबित हो सकती है, जो अपने वफ़ादार घरेलू दर्शकों के सामने उनके सीज़न में जान डाल दे.

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Tags: CSK vs DC Dhoni comebackDhoni fitness update IPL 2026IPL 2026MS Dhoni injury newsMS Dhoni return news
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