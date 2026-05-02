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Dhoni Retirement: फैंस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं धोनी? कब तक ‘थाला-थाला’ चिल्लाकर जेब काटेगी CSK?

MS Dhoni Retirement: धोनी का संन्यास या भावनाओं का हो रहा व्यापार? क्या CSK सिर्फ मार्केटिंग के लिए फैंस को बेवकूफ बना रही है? जानिए धोनी के रिटायरमेंट सस्पेंस और करोड़ों के खेल का कड़वा सच!

By: Shivani Singh | Published: May 2, 2026 6:53:06 PM IST

Dhoni Retirement: फैंस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं धोनी? कब तक ‘थाला-थाला’ चिल्लाकर जेब काटेगी CSK?


Dhoni Retirement: धोनी संन्यास के नाम पर फैंस की भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहे हैं. क्या क्रिकेट का सबसे बड़ा ‘फिनिशर’ अब अपने ही फैंस के जज्बातों के साथ खेल रहा है? पिछले छह सालों से CSK की मार्केटिंग टीम ने धोनी के रिटायरमेंट को एक ऐसी ‘स्क्रिप्ट’ बना दिया है, जिसके नाम पर हर साल करोड़ों का मुनाफा वसूला जाता है. आज हालात यह हैं कि टीम में संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा जैसे विकल्प मौजूद हैं, फिर भी धोनी के संन्यास पर रहस्य बनाए रखा गया है. चेपॉक के डगआउट में जैकेट पहने बैठे धोनी की एक झलक पाने के लिए फैंस का हजारों रुपए पानी की तरह बहा देना, अगर ‘मार्केटिंग स्ट्रेटेजी’ नहीं है तो फिर क्या है? सस्पेंस का यह सस्ता तरीका कब तक चलेगा और क्या 2026 का यह सीजन इस व्यापारिक खेल का आखिरी साल होगा? आइए समझते हैं इसके पीछे की गणित.

छह साल से रिटायरमेंट का ‘सस्पेंस’

2024 के एक मैच से पहले जब फाफ डु प्लेसिस से एमएस धोनी के संन्यास पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसमें सच्चाई थी. उन्होंने कहा, ‘लोग पिछले छह साल से धोनी के संन्यास की बातें कर रहे हैं, इससे अब कुछ बदलता नहीं है. हमारा ध्यान इस पर है कि हमें अपनी टीम के लिए क्या करना है.’ फाफ डु प्लेसिस बिल्कुल सही थे. 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने के बाद से ही धोनी के संन्यास की चर्चा आईपीएल का परमानेंट हिस्सा बन गई है. हर साल स्क्रिप्ट वही रहती है. अटकलें तेज होती हैं, सीएसके (CSK) की मार्केटिंग टीम इसका भरपूर फायदा उठाती है, धोनी मैदान पर आते हैं, एक-दो छक्के लगाते हैं और संन्यास का सवाल अगले साल के लिए टाल दिया जाता है.

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यह रणनीति पिछले छह सालों से व्यापारिक रूप से सुपरहिट रही है. जो लोग यह सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी को इस ‘असमंजस’ से होने वाले मुनाफे का अंदाजा नहीं है, वे शायद यह नहीं समझ पा रहे कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीमें कैसे काम करती हैं. धोनी खेलेंगे या नहीं, इसी सस्पेंस के दम पर टिकटों के दाम आसमान छूते हैं और व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं.

उम्र और आंकड़े आमने-सामने 

2026 का आईपीएल सीजन पिछले सालों से थोड़ा अलग है. अब तक तो सिर्फ मार्केटिंग टीम धोनी के संन्यास की खबरों को भुना रही थी, लेकिन अब पहली बार लग रहा है कि धोनी की बढ़ती उम्र और शरीर भी जवाब देने लगा है. पर इसका मतलब यह नहीं कि यह ‘खेल’ खत्म हो गया है. सच तो यह है कि अब धोनी की मजबूरी और टीम की बिजनेस स्ट्रेटेजी, दोनों एक साथ मिल गई हैं और सीएसके (CSK) इसका पूरा फायदा उठा रही है.’

धोनी का स्मार्ट मैनेजमेंट

पिछले कुछ सालों में धोनी के प्रदर्शन को देखें, तो समझ आता है कि उन्हें कितनी सावधानी से एक मिथक में बदला गया है. साल 2021 की बात करें तो उनका औसत 16.29 और स्ट्राइक रेट 106 था. आंकड़ों के लिहाज से उनका सबसे खराब सीजन। फिर भी टीम जीती क्योंकि वह एक कप्तान और टीम के स्तंभ थे. साल 2024 में औसत उछलकर 53.67 पर पहुंच गया, लेकिन यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि वह आउट नहीं हुए. पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 73 गेंदें खेलीं और 14 पारियों में 11 बार नाबाद रहे.

आसान शब्दों में कहें तो वह हर मैच में सिर्फ 5 गेंदें खेल रहे थे, एकाध बड़ा शॉट लगाते और आउट होने से पहले वापस चले जाते. उनका औसत इसलिए शानदार दिखा क्योंकि वह आउट होने तक क्रीज पर रुकते ही नहीं थे. 73 गेंदों में 161 रन बनाना उपयोगी तो है, लेकिन इसे ‘परंपरागत बल्लेबाजी’ कहना थोड़ा ज्यादा होगा. साल 2026 की बात करें तो चोट के कारण अब तक एक भी मैच नहीं खेला. 44 साल की उम्र में यह स्वाभाविक भी है. फिर भी, कैमरा हर मैच में डगआउट में जैकेट पहने बैठे धोनी पर ही टिका रहता है. यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोची-समझी ‘प्रोडक्शन’ हो सकती है.

संन्यास का बिज़नेस मॉडल

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में टिकटों की कीमत 8000 रुपए तक पहुंच रही है. फैंस इस उम्मीद में भारी पैसे खर्च कर रहे हैं कि शायद यह धोनी को लाइव देखने का आखिरी मौका हो. जियो-हॉटस्टार (JioHotstar) के विज्ञापनों में धोनी आज भी छाए हुए हैं, भले ही वह मैदान पर न हों.

ऐसी थ्योरी भी है कि धोनी ने निजी तौर पर टीम को बता दिया है कि वह नहीं खेलेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी के आर्थिक हितों को देखते हुए इस एलान को रोका गया है. इस बात में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि सीएसके ने कार्तिक शर्मा को मोटी रकम में खरीदा और संजू सैमसन को ट्रेड करके टीम में शामिल किया. जब आप भविष्य के लिए इतने पक्के इंतजाम करते हैं, तो साफ है कि आपने फैसला ले लिया है और अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार है.

हाल ही में एक इवेंट में जब धोनी से कहा गया कि वह 60 साल की उम्र तक खेल सकते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं अब ऊपर नहीं, नीचे की तरफ (करियर के अंत की ओर) जा रहा हूं.’ पिछले छह सालों में यह उनके द्वारा कही गई सबसे ईमानदार बात है भले ही सीएसके ने अभी तक कोई तारीख तय न की हो.

Tags: CSKms dhoni
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