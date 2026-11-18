MS Dhoni Last Match: भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में भी खेलते दिखाई नहीं देंगे. एमएस धोनी ने IPL से भी रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. अब वो चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की जर्सी में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे. एमएस धोनी के संन्यास की अटकलें पिछले कई सालों से लगाई जा रही थीं, लेकिन फिर भी वह खेलते रहे. फिर IPL 2026 में एमएस धोनी चोट के कारण एक भी मैच खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरे. हालांकि उन्होंने फैंस को कभी ऐसा नहीं कि अब वे IPL में नहीं खेलेंगे, जिससे फैंस के दिल में फिर से अगले सीजन माही को मैदान पर देखने को उम्मीद थी. हालांकि मंगलवार (17 नवंबर) को एमएस धोनी ने पोस्ट शेयर कर IPL से भी अपने रिटायरमेंट का एलान कर दिया. इसी के साथ एमएस धोनी का फैंस से किया एक वादा अधूरा रह गया, जिसके इंतजार भारतीय फैंस को था.

धोनी ने क्या किया था वादा?

एमएस धोनी (MS Dhoni) का चेन्नई सुपर किंग्स और एमए चिदंबरम स्टेडियम से खास नाता रहा है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही अपने IPL करियर की शुरुआत की और फ्रेंचाइजी को 5 बार चैंपियन बनाया. इतना ही नहीं, धोनी ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम से ही टेस्ट करियर का आगाज किया था. ऐसे में चेन्नई के मैदान से उनका भावुक रिश्ता रहा है. धोनी ने साल 2021 में CSK को चौथा खिताब जिताने के ठीक बाद चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में फैंस से एक वादा किया था. धोनी ने कहा था कि वह अपना आखिरी टी20 मुकाबला इसी शहर (चेन्नई) में खेलेंगे.

उस समय धोनी ने अपने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा था, ‘मैं इस बारे में सोचूंगा अभी काफी समय है अभी हम सिर्फ नवंबर में हैं और IPL 2022 अप्रैल में खेला जाएगा. मैंने हमेशा अपने क्रिकेट की योजना बनाई है. आप जानते हैं कि मैंने अपना आखिरी घरेलू वनडे मैच अपने गृहनगर रांची में खेला था. इसलिए उम्मीद है कि मेरा आखिरी टी20 मैच चेन्नई में होगा, चाहे वह अगले साल हो या 5 साल बाद हम वास्तव में नहीं जानते.’

धोनी ने किस मैदान पर खेला आखिरी मैच?

एमएस धोनी के IPL करियर के आखिरी कुछ सालों में ऐसा मोड़ आया, जिससे वो फैंस से किए अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए. फैंस का एमएस धोनी को चेपॉक के मैदान पर आखिरी बार खेलते हुए देखने का सपना अधूरा रह गया. अब एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद फैंस का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा. उन्होंने आखिरी बार IPL 2025 में अहमदाबाद के मैदान पर CSK के लिए गुजरात टाइटंस (25 मई 2025) के खिलाफ मैच खेला था.

इस मुकाबले में धोनी को बल्लेबाजी करने का भी मौका नहीं मिला था. धोनी ने आखिरी बार दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच में बल्लेबाजी की थी. उस मुकाबले में धोनी ने बल्ले से 16 रन बनाए थे. इस तरह एमएस धोनी ने बिना चेपॉक के मैदान पर आखिरी बार मैच खेले ही अपने शानदार IPL करियर पर ब्रेक लगा दिया है.

धोनी का IPL करियर

एमएस धोनी का IPL करियर बहुत शानदार रहा है. वह IPL के पहले सीजन से ही खेल रहे थे. उन्होंने IPL में कुल 278 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 242 पारियों में 5,439 रन बनाए. धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बनाया.