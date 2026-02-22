IPL 2026 में खेलेंगे या लेंगे संन्यास? धोनी पर CSK के CEO के बयान से मचा हड़कंप

MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम और CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए फैंस की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. धोनी 40 से ज़्यादा के हो गए है, लेकिन उनके फैंस चाहते हैं कि वह कम से कम IPL के जरिए मैदान पर लौटें, और माही उनकी यह इच्छा पूरी भी कर रहे है. सालों से IPL से अपने रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज करते हुए, माही ने हमेशा बल्ले से मैदान पर लौटकर अपने फैंस को हैरान किया है. इस IPL सीज़न में भी ऐसा ही होने वाला है.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने आखिरकार MS धोनी के रिटायरमेंट को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ किया है कि धोनी IPL 2026 में एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर लौटेंगे. जब रिपोर्टर्स ने उनसे धोनी के खेलने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, “वह खेलेंगे, वह जरूर खेलेंगे.”

CSK में बड़े बदलाव और नई स्ट्रैटेजी

हालांकि धोनी ने 2024 में रुतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी, लेकिन टीम का पिछला सीज़न निराशाजनक रहा है. 14 मैचों में सिर्फ़ चार जीत के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही है. शायद इसी वजह से इस सीजन में टीम में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है. स्टार ऑल-राउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन अब राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए है. CSK ने राजस्थान से संजू सैमसन को ट्रेड किया है, जिसे धोनी के बाद के दौर की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. CSK ने अबू धाबी में ऑक्शन में नौ नए खिलाड़ी खरीदे है. इनमें राहुल चाहर अकील हुसैन और मैथ्यू शॉर्ट जैसे नाम शामिल थे.

अनकैप्ड खिलाड़ियों पर दांव

सबसे हैरान करने वाला कदम कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर किया गया पैसा था. CSK ने इन दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को ₹14.2 करोड़ में खरीदा था. अब टीम के पास धोनी, संजू सैमसन, उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा के रूप में चार विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं.