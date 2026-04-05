धोनी के बिना RCB से भिड़ेगी CSK? साउथर्न डर्बी से पहले बड़ा सस्पेंस; मैच से पहले बढ़ी फैंस की चिंता

IPL 2026: चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के साथ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शानदार शुरूआत की. वहीं अब इस टीम का मुकाबला साउथर्न डर्बी मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला है. रविवार को यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

CSK को खल रही धोनी की कमी

RCB की नजर इस मैच में जीत का सिलसिला बरकरार रखने पर होगी. वहीं दूसरी तरफ चेन्‍नई सुपर किंग्‍स लगातार दो मैच हारने के बाद जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी. इस दौरान सीएसके को महेंद्र सिंह धोनी की कमी खल रही है. टूर्नामेंट के पहले दो मैचों मिली हार की बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि धोनी की गैर मौजूदगी टीम को नुकसान पहुंचा रही है? फैंस धोनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल फैंस का ये इंतजार जारी रहेगी. आरसीबी के खिलाफ धोनी खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं.

दो हफ्तों के लिए बाहर हुए धोनी

पिंडली में खिंचाव की वजह से धोनी पहले दो हफ्तों के लिए IPL से बाहर हो गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मैच से सीएसके ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की थी. पोस्ट में लिखा था कि ‘एमएस धोनी पिंडली में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. वह आईपीएल 2026 के पहले दो हफ्तों में नहीं खेलने वाले हैं. जल्दी ठीक हो जाओ, थला.’ हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि धोनी मैदान पर भले ही न हो, लेकिन उनकी उपस्थिति अभी भी मजबूती से महसूस की जा रही है.

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कैसा रहा चेन्नई का प्रदर्शन?

पहले मैच में चेन्‍नई को राजस्‍थान रॉयल्‍स के सामने 8 विकेट से हार मिली थी. इसके बाद पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था. चेन्‍नई और आरसीबी के मैच को साउथर्न डर्बी कहा जाता है. दोनों साउथ की मजबूत टीमें हैं. फुटबॉल डर्बी दो प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले मैच को कहा जाता है.

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