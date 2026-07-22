Home > खेल > क्या गौतम गंभीर की जगह लेंगे MS Dhoni? टीम इंडिया को दिखाएंगे ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 जीत की राह, हर मैच देखने स्टेडियम पहुंचे ‘कैप्टन कूल’

क्या गौतम गंभीर की जगह लेंगे MS Dhoni? टीम इंडिया को दिखाएंगे ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 जीत की राह, हर मैच देखने स्टेडियम पहुंचे ‘कैप्टन कूल’

MS Dhoni Mission: महेंद्र सिंह धोनी भारत-इंग्लैंड टी20 और वनडे सीरीज के हर मैच में नजर आए. उनकी लगातार मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट में संभावित बड़े बदलाव और नई भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 22, 2026 11:50:31 AM IST

क्या गौतम गंभीर की जगह लेंगे MS Dhoni?
क्या गौतम गंभीर की जगह लेंगे MS Dhoni?


MS Dhoni Next Team India Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाद-विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. लेकिन हाल ही में इंग्लैंड में उनकी मौजूदगी से क्रिकेट जगत में हलचल देखने को मिल रही है. भारत और इंग्लैंड के बीच टी 20 और वनडे सीरीज के हर मुकाबले में माही के मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या उनकी भूमिका सिर्फ दर्शक तक सीमित है या फिर भारतीय ड्रेसिंग रुम में कुछ नया पक रहा है? 

क्या होने वाला है कुछ बड़ा?

टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं. ब्रिटे दौरे पर भारतीय टीम ने कुल 10 मुकाबले खेले, जिसमें से केवल वह 1 मुकाबले में जीत हासिल कर पाए. इंग्लैंड के खिलाफ हार को फिर भी समझ सकते हैं. लेकिन आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में 0-2 से हार ने सभी को हैरान कर रख दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शर्मनाक हार के बाद कोचिंग स्टाफ में कुच बदलाव किए जा सकते हैं. खबरों के मुताबिक,  रयान टेन डोशेट और मोर्ने मोर्कल को टीम से निकाला जा सकता है. इसी के साथ गौतम गंभीर की भी परेशानी बढ़ती जा रही है. 

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गौतम गंभीर पर भी मंडरा रहा खतरा 

इसके साथ ही गौतम गंभीर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. उनके कार्यकाल में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हार का सामना करना पड़ाहै. ऐसे में धोनी का लगातार हर मुकाबले में नजर आना ऐसा लग रहा है कि, गौतम गंभीर को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है. धोनी को टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. वह मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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विराट-धोनी-रोहित अच्छे दोस्त 

बता दें कि, गौतम गंभीर के साथ रोहित-विराट के टकराव की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं. जानकारी के मुताबिक, गंभीर दोनों को वर्ल्ड कप 2027 की टीम से बाहर निकालना चाहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट परैक्टिस के दौरान गौतम से दूरी बनाना पसंद करते हैं. लेकिन अगर सच में धोनी को कोच या मेंटर बनाया जाता है तो रोहित-विराट वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं. रोहित-विराट ने माही की कप्तानी में टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी. 

2021 में भी निभा चुके हैं मेंटर की भूमिका 

इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्हें टीम का मेंटर बनाया गया था, उस समय रवि शास्त्री मुख्य कोच थे. हालांकि, भारत के लिए यह टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा. टीम को पहली बार किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली और इसके बाद न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई.

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Tags: Gautam Gambhir replacementMS Dhoni missionMS Dhoni Next Team India CoachTeam India coach
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