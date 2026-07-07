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MS Dhoni Net Worth 2026: आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां और…, कोहली छोड़िए; MS धोनी की नेटवर्थ उड़ा देगी आपके होश

MS Dhoni Net Worth 2026: महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्मे 'कैप्टन कूल' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद भी आईपीएल और अपनी लोकप्रियता के कारण सुर्खियों में रहते हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 7, 2026 11:44:33 AM IST

कोहली छोड़िए; MS धोनी की नेटवर्थ उड़ा देगी आपके होश
कोहली छोड़िए; MS धोनी की नेटवर्थ उड़ा देगी आपके होश


MS Dhoni Net Worth 2026: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी The Man, The Myth, The Legend 7 जुलाई, 2026 को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. देश भर के फैंस उनके करियर के बारे में सोच रहे हैं, जिसने खेल को बदल दिया और क्रिकेट के महानतम लीडर्स में उनकी जगह पक्की कर दी. रांची में साधारण शुरुआत से लेकर भारत के लिए कई वर्ल्ड टाइटल जीतने तक, धोनी का सफर पक्के इरादे, लीडरशिप और जबरदस्त सफलता का रहा है. आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि आपके माही भाई कितने अमीर हैं?

एमएस धोनी की कुल संपत्ति

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2026 में MS धोनी की कुल नेटवर्थ करीब 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ के बीच मानी जाती है. क्रिकेट के अलावा विज्ञापनों और निवेश के जरिए भी वह अच्छी-खासी कमाई कर लेते हैं. धोनी के कई अन्य कारोबार भी हैं, जिनकी कमाई भी करोड़ों में होती है. IPL के जरिए भी उनकी काफी अच्छी इनकम हो जाती है. वहीं IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया गया था. 

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ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अच्छी-खासी कमाई

धोनी कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह दो दर्जन से अधिक कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर हैं. इनमें मास्टरकार्ड, फायर-बोल्ट, जियोसिनेमा, सुप्रीम पाइप्स और गल्फ ऑयल जैसी कई बड़ी कंपनियों के नाम शआमिल हैं. उन्होंने ओप्पो और कार्स24 जैसी कंपनियों के एड के जरिए भी अच्छी आय होती है. क्रिकेट विज्ञापनों के जरिए भी उनकी 4 से 5 करोड़ की कमाई हो जाती है. 

स्टार्टअप में भी लगाया पैसा 

धोनी ने सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं बल्कि स्टार्टअप में निवेश करते हैं. उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश कर अच्छा रिटर्न पाया है. जिसमें खाताबुक, कार्स24 और गरुड़ एयरोस्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं. 

आलीशान घर और फार्महाउस

धोनी के पास रांची और देहरादून में आलीशान घर हैं. साथ ही रांची में उनका एक 43 एकड़ में फैला फार्महाउस भी हैं, जहां वह ऑर्गेनिक खेती करते हैं. उनका रांची में  ‘माही रेजीडेंसी’ नाम का होटल भी है. 

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लग्जरी कारों और बाइक्स के शौकीन हैं धोनी

महेंद्र सिंह धोनी को महंगी कारों और बाइक्स का बहुत शौक है. उनके गैराज में कई शानदार लग्जरी कारें हैं, जिनमें ऑडी Q7, लैंड रोवर, फेरारी 599 GTO और मर्सिडीज-बेंज GLE शामिल हैं. सिर्फ कारें ही नहीं, धोनी के पास कई शानदार बाइक्स भी हैं. उनके कलेक्शन में डुकाटी 1098, कावासाकी निंजा H2, हार्ले-डेविडसन फैट बॉय और यामाहा RD350 जैसी दमदार मोटरसाइकिलें शामिल हैं. धोनी अक्सर इन बाइक्स की सवारी करते हुए भी नजर आते हैं.

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