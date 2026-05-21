Home > क्रिकेट > IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश

IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश

IPL 2026 MS Dhoni: सीजन शुरू होने से पहले ही धोनी को बड़ा झटका लगा था. प्री-सीजन कैंप के दौरान उनकी पिंडली में चोट लग गई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 21, 2026 10:51:26 PM IST

IPL 2026 MS धोनी
IPL 2026 MS धोनी


MS Dhoni News: IPL 2026 (Indian Premier League) सीजन में एक बड़ा और भावुक पल देखने को मिला. CSK (Chennai Super Kings) ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में GT (Gujarat Titans) का सामना किया, लेकिन इस मैच के साथ एक ऐतिहासिक सिलसिला टूट गया. 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब MS Dhoni ने पूरे आईपीएल सीजन में एक भी लीग मैच नहीं खेला.

चोटों ने बिगाड़ा पूरा सीजन

सीजन शुरू होने से पहले ही धोनी को बड़ा झटका लगा था. प्री-सीजन कैंप के दौरान उनकी पिंडली में चोट लग गई थी. शुरुआत में टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह कुछ हफ्तों में मैदान पर लौट आएंगे, लेकिन चोट लगातार गंभीर होती गई. धोनी ने जल्दी वापसी की कोशिश की, जिससे समस्या और बढ़ गई. बाद में उन्हें अंगूठे में भी चोट लग गई, जिसने उनकी वापसी की उम्मीदों को और मुश्किल बना दिया.

You Might Be Interested In

रांची लौटे धोनी

लगातार चोट से जूझने के बाद धोनी फिलहाल रांची लौट गए हैं. टीम की ओर से कहा गया है कि अगर CSK प्लेऑफ में जगह बनाती है, तो धोनी दोबारा टीम से जुड़ सकते हैं. हालांकि फिलहाल उनका पूरा फोकस अंगूठे की चोट से उबरने पर है. फैंस अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि धोनी सीजन खत्म होने से पहले मैदान पर वापसी कर सकते हैं.

आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी

धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने आईपीएल के हर सीजन में लगातार 10 से ज्यादा मैच खेले थे. लेकिन 2026 पहला ऐसा साल बन गया जब उनका पूरा लीग चरण बिना मैदान पर उतरे खत्म हो गया. अब तक वह आईपीएल में 278 मुकाबले खेल चुके हैं और 5439 रन बना चुके हैं.

कप्तानी में दिलाई 5 ट्रॉफियां

धोनी सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में भी गिने जाते हैं. उनकी कप्तानी में CSK ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है. यही वजह है कि उनकी गैरमौजूदगी टीम और फैंस दोनों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. आईपीएल 2026 में धोनी का मैदान से दूर रहना क्रिकेट प्रेमियों के लिए भावुक पल बन गया है.

भारत में आकर मैच खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी! BCCI लेगी बड़ा फैसला; जानें कहां पर होगा मैच

Tags: GT vs CSKINDIAN PREMIER LEAGUEIPL 2026ms dhoni
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश
IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश
IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश
IPL 2026 में Dhoni के साथ हुआ कुछ ऐसा – जो 18 साल में कभी नहीं हुआ! फैंस भी हुए निराश